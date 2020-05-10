Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь — только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

с чего всё началось

Для расширения опыта команда Игоря Бухарова ездила изучать, как готовит шеф-повар у президента Франции, а также в стокгольмскую компанию, которая готовила Нобелевский обед. Господин Бухаров добавил, что на президентских приемах подается алкоголь только российского производства.

На кремлевских приемах отказались от заливных поросят и осетров

Общество Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 588

Общество Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. 707

Происшествия На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. 2

Общество Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса. 364

Происшествия На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. 6

Армия и оружие Китай уличили в усилении военной мощи во время пандемии коронавируса Ранее сообщалось, что Китай уличили в присвоении оспариваемых им территорий во время пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Анна Семенович показала, как располнела на самоизоляции «Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть», - написала Семенович, предложив фанатам два варианта ответа в двух фотографиях.

Здоровье Главный санврач Алм-Аты: пик заболеваемости пройден Нур-Султан, 10 мая 2020, 15:16 — REGNUM Пик заболеваемости COVID-19 в Алма-Ате уже пройден — ежедневный прирост сократился с 27 до 5%. Об этом 10 мая заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Алма-Аты.

Единоборства Алексей Олейник победил Фабрисио Вердума на UFC 249 В предварительных боях Алексей Олейник подрался с Фабрисио Вердумом.

Общество В России разработали требования к проведению школьных экзаменов Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 225

Шоу-бизнес Виктория Боня возвращается жить в Монако Телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников новостью: она намерена переехать в Монако вместе с дочерью Анджелиной Летицией. 12

Общество Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора. 559

Общество Названы главные ошибки при ношении маски Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев. 99

Экономика Завод по производству металлоизделий построят в Нижнем Новгороде Завод по производству металлоизделий планирует построить на ул. Коновалова в Нижнем Новгороде компания ООО «Первая ковка», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 6

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 518

Общество 150 офицеров выпустились из Военно-морской академии в Калининграде В Калининграде произвели в офицеры 150 выпускников филиала военного учебно-научного центра «Военно-морская академия».

Армия и оружие Китай может закупить у России новую партию Су-35 Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. 5

Общество Коэффициент распространения коронавируса снизился в России В настоящее время в нашей стране до своего минимального значения снизился коэффициент распространения коронавируса. 711

Происшествия После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.