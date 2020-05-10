Политика
КоммерсантъНа кремлевских приемах отказались от заливных поросят и осетров
Для расширения опыта команда Игоря Бухарова ездила изучать, как готовит шеф-повар у президента Франции, а также в стокгольмскую компанию, которая готовила Нобелевский обед. Господин Бухаров добавил, что на президентских приемах подается алкоголь только российского производства.
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с чего всё началось
Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь — только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.РИА Новости03:10
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