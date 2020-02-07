Происшествия
Газета.RuНа круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев
На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МИД Украины. Как отметили в ведомстве, украинское генконсульство в Сан-Франциско выясняет, есть ли среди украинцев зараженные коронавирусом.
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Четверо россиян находятся на карантинном лайнере Grand Princess в Калифорнии
Национальная служба новостейвчера в 01:43
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Владимир Путин заявил о необходимости сменяемости власти в РФ
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Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Политика
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что уверен в независимости открывающегося в Гааге судебного процесса по крушению рейса MH17.
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В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Гаджеты
Свыше миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома
Под угрозой взлома находятся больше 40 процентов активных владельцев устройств на Android, который используют старые версии программного обеспечения и больше не получают обновления безопасности от Google.
Общество
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Количество заболевших за сутки увеличилось на 185 человек и теперь составляет более 530-ти.
Общество
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Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
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Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.
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Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Биатлон
Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место
Стал известен состав сборной России на эстафетные гонки у мужчин и женщин на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.