На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МИД Украины. Как отметили в ведомстве, украинское генконсульство в Сан-Франциско выясняет, есть ли среди украинцев зараженные коронавирусом.

Общество Альфа-банк заблокировал карты россиян Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.

Политика Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.

Авто Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), пребывающий под процедурой санации, в рамках аудита выставил тестовую версию автомобилей российского бренда Lada.

Политика Боррель: в ЕС уверены в независимости процесса по делу MH17 Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что уверен в независимости открывающегося в Гааге судебного процесса по крушению рейса MH17.

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Гаджеты Свыше миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома Под угрозой взлома находятся больше 40 процентов активных владельцев устройств на Android, который используют старые версии программного обеспечения и больше не получают обновления безопасности от Google.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Политика Зеленский обеспокоен попыткой Макрона наладить контакт с Москвой Глава "незалежной" дал интервью Guardian Президент Украины Владимир Зеленский признался, что обеспокоен попыткой лидера Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Москвой.