Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев

На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МИД Украины. Как отметили в ведомстве, украинское генконсульство в Сан-Франциско выясняет, есть ли среди украинцев зараженные коронавирусом.
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На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев

Газета.Ru06:30

На зараженном COVID-19 лайнере Grand Princess находятся 49 украинцев

РИА Новости04:27

Четверо россиян находятся на карантинном лайнере Grand Princess в Калифорнии

Национальная служба новостейвчера в 01:43

Посольство РФ в США сообщило о четырех россиянах на лайнере Grand Princess

Интерфаксвчера в 22:49

Госдеп подтвердил, что на лайнере Grand Princess находятся четверо россиян

ТАССвчера в 23:11

У 21 пассажира круизного лайнера в США обнаружили коронавирус

Lenta.ruвчера в 18:58

Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

RT на русскомвчера в 23:22
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
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