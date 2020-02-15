Общество
РИА НовостиНа круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом
На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на минздрав Японии. Таким образом, число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 285 человек.
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Шоу-бизнес
Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта
Происшествия
Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста
Политика
Захарова обозначила основную проблему Мюнхенской конференции
Главная проблема Мюнхенской конференции по безопасности заключается в несоответствии динамики дискуссии и скорости развития событий.
Шоу-бизнес
Топурия появилась на концерте от «МУЗ-ТВ» в платье с открытыми плечами
Находящаяся на поздних сроках беременности Кети Топурия появилась на мероприятии от «МУЗ-ТВ» в пышном платье с открытыми плечами.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Политика
Соловьев оценил слова Зеленского о проведении выборов в Крыму
Российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление украинского главы Владимира Зеленского о желании провести выборы на территории Крыма, назвал президента Украины удивительным человеком.
Гаджеты
Стартовали российские продажи Samsung Galaxy Z Flip
Компания Samsung официально объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy Z Flip, оснащенного гибким складным экраном.
Происшествия
В Москве мужчина избил полицейского в отделе
В одном из московских отделений МВД мужчина избил полицейского, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.
Политика
Лавров оценил роль Хафтара в ливийском конфликте
Маршал Халифа Хафтар не сепаратист, а признанная международным сообществом сторона конфликта в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции.
Футбол
«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS
«Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Футбол
Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Реалом»
Нападающий Федор Смолов попал в список игроков «Сельты», которые будут готовиться к матчу Ла Лиги с «Реалом».
Хоккей
Буллит Панарина был засчитан правильно
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Гаджеты
Определён самый мощный смартфон на Android
В бенчмарке AnTuTu появился новый лидер по тесту производительности. Таким образом определён самый мощный смартфон на Android.
Экономика
Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Единоборства
Райан Гарсия нокаутировал Франциско Фонсеку
Биатлон
Устюгов прокомментировал решение IBU о дисквалификации
Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Культура
Детектив НТВ «Рикошет» покажут в Каннах
В этом году одним из 12 проектов, которые будут представлены 29 марта в Каннах, стал остросюжетный детектив телеканала НТВ «Рикошет».
Происшествия
Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу
Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
Общество
День вывода советских войск из Афганистана отметили в Красноярске
В день вывода советских войск из Афганистана в Красноярске почтили память воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Происшествия
Ребенок погиб в Ростовской области от случайного выстрела из ружья
Случайный выстрел из ружья во время поездки на охоту унес жизнь ребенка в Ростовской области, в отношении владельца оружия возбуждено дело, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.