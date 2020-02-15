На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на минздрав Японии. Таким образом, число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 285 человек.

На круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом

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