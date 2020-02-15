Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом

На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на минздрав Японии. Таким образом, число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 285 человек.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Американцев эвакуируют с лайнера Diamond Princess до окончания карантина

Российская газета08:19

Почти 70 новых случаев заражения коронавирусом обнаружены на лайнере Dimond Princess

Интерфакс08:12

США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера в Японии

РБКвчера в 23:58

На круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом

РИА Новости04:53

Коронавирус в России и мире. Главное на 15 февраля

Телеканал 360°02:20

Россиян нет в новой группе заразившихся коронавирусом на судне в Японии

ТАСС05:07

Посольство России прокомментировало данные о заразившихся на лайнере в Японии

RT на русском05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта

Комсомольская правда вчера в 12:54
Происшествия

Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста

Российская газета 05:15
Политика

Захарова обозначила основную проблему Мюнхенской конференции

Главная проблема Мюнхенской конференции по безопасности заключается в несоответствии динамики дискуссии и скорости развития событий.
Политическая Экспертиза 09:41
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Шоу-бизнес

Топурия появилась на концерте от «МУЗ-ТВ» в платье с открытыми плечами

Находящаяся на поздних сроках беременности Кети Топурия появилась на мероприятии от «МУЗ-ТВ» в пышном платье с открытыми плечами.
Телепрограмма вчера в 14:14
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Интерфакс 04:49
Политика

Соловьев оценил слова Зеленского о проведении выборов в Крыму

Российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление украинского главы Владимира Зеленского о желании провести выборы на территории Крыма, назвал президента Украины удивительным человеком.
Журналистская правда 08:03
Гаджеты

Стартовали российские продажи Samsung Galaxy Z Flip

Компания Samsung официально объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy Z Flip, оснащенного гибким складным экраном.
Sibnet Новости 00:01
Хоккей

Хет-трик Токранова помог СКА обыграть в овертайме «Салават Юлаев»

Газета.Ru 09:26
Происшествия

В Москве мужчина избил полицейского в отделе

В одном из московских отделений МВД мужчина избил полицейского, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.
РБК 09:39
Политика

Лавров оценил роль Хафтара в ливийском конфликте

Маршал Халифа Хафтар не сепаратист, а признанная международным сообществом сторона конфликта в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции.
РИА Новости 10:28
Футбол

«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS

«Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Известия вчера в 15:12
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия 08:40
Общество

В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции

В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
РБК Санкт-Петербург 09:48
Футбол

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Реалом»

Нападающий Федор Смолов попал в список игроков «Сельты», которые будут готовиться к матчу Ла Лиги с «Реалом».
Sports.ru 07:40
Хоккей

Буллит Панарина был засчитан правильно

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Вести.Ru вчера в 02:12
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Гаджеты

Определён самый мощный смартфон на Android

В бенчмарке AnTuTu появился новый лидер по тесту производительности. Таким образом определён самый мощный смартфон на Android.
Ferra 09:10
Экономика

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Вести.Ru 03:20
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Единоборства

Райан Гарсия нокаутировал Франциско Фонсеку

Sports.ru 01:52
Биатлон

Устюгов прокомментировал решение IBU о дисквалификации

Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Известия 09:01
Культура

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Политическая Экспертиза 08:37
Культура

Детектив НТВ «Рикошет» покажут в Каннах

В этом году одним из 12 проектов, которые будут представлены 29 марта в Каннах, стал остросюжетный детектив телеканала НТВ «Рикошет».
НТВ вчера в 04:19
Происшествия

Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу

Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 08:12
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Общество

День вывода советских войск из Афганистана отметили в Красноярске

В день вывода советских войск из Афганистана в Красноярске почтили память воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
REGNUM 00:37
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Происшествия

Ребенок погиб в Ростовской области от случайного выстрела из ружья

Случайный выстрел из ружья во время поездки на охоту унес жизнь ребенка в Ростовской области, в отношении владельца оружия возбуждено дело, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Интерфакс 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное