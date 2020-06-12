Коронавирус
Московский КомсомолецНа крупнейшем рынке Пекина обнаружили коронавирус
Коронавирус был обнаружен на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади», сообщает газета «Синьцзинбао» со ссылкой на управляющего рынка. Отмечается, что инфекцию нашли на доске для разделки импортированного лосося.
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Вирусолог опроверг главный стереотип, связанный со вспышкой коронавируса в Пекине
Московский Комсомолец06:57
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Происшествия
Тула и девять сёл остались без света из-за урагана
Тула, 13 июня 2020, 14:27 — REGNUM Сильный ветер оставил без энергоснабжения часть Тулы и девять населённых пунктов в Алексинском районе, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 07:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу
Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован
Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
Политика
Украинские власти «отменили» самоизоляцию для жителей Крыма и Донбасса
Кабинет министров Украины отменил обязательную изоляцию из-за коронавируса COVID-19 для жителей Крыма и Донбасса, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 08:11
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
Общество
Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
Evo-rus.com 02:20
Общество
Правительство России увеличило пособие по безработице
На 3 месяца продлевается возможность получать выплату для тех, у кого после 1 марта закончился ее срок.
Говорит Уфа вчера в 09:01
Общество
Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%
Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
Интерфакс 09:43
Гаджеты
Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490
Любопытно, что даже для самых продвинутых плат на чипсете Intel Z490 под процессоры Comet Lake-S производители заявляют поддержку памяти DDR4 с частотами до 4800 МГц.
3DNews 11 июня в 13:58
Общество
РПЦ приветствует любые меры по сокращению числа абортов
В Московском патриархате поддержали предложение детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой сократить финансирование клиник, проводящих аборты, и ограничить продажи препаратов для прерывания беременности.
РИА Новости 10:06
Происшествия
У омской больницы заметили очередь из 13 «скорых»
Автор записи поясняет, что в последние несколько недель очередь из «скорых» ежедневно собирается перед входом в отделение.
Город55.ру 07:22
Общество
Италия и Нидерланды подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID
Англо-шведской фармацевтическая компания Astrazeneca произведёт 400 миллионов доз вакцины от коронавируса для жителей ЕС, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
News.ru 09:53
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал идею президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма «монологом с зеркалом».
Известия 08:50
Авто
Кондиционер забирает более 2% мощности автомобиля
SpeedMe 02:01
Космос
Галактики находятся ближе друг к другу, чем считалось ранее
Сотрудники Американской национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) выяснили, что другие галактики находятся ближе к нам, чем считалось ранее.
Афиша Daily вчера в 09:20
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Политика
Зеленский поручил кабмину выработать решения по ситуации с COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров выработать решения по ситуации с повышением числа случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 10:05
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью с «Миланом»
Vprognoze.ru вчера в 17:42
Общество
Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком
РИА Новости 08:34
Армия и оружие
Фонд Карнеги: ЧВК «Вагнера» удалось положить конец однополярному миру
Пропагандисты США признали, что российским добровольцам удалось положить конец однополярному миру.
Newvz.ru 09:41
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv вчера в 11:01
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Политика
Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция
Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт вчера в 08:30
Общество
Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
РИА Новости 05:33