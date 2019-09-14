Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya. Власти Саудовской Аравии позднее заявили, что инцидент произошел из-за атаки дронов.
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Власти назвали атаку дронов причиной пожара на заводе Saudi Aramco

РБК02:12

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

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AP: пожары на предприятиях Saudi Aramco произошли в результате атаки беспилотников

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Коммерсантъ01:02

В результате атаки беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:02, Вашингтон
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Пропажа депутата После избрания Соловьева депутатом "Дождь" сообщил, что в течение двух суток после выборов было неясно, существует ли он вообще, и что о нем ничего не могли сказать в партии, его искали члены окружной комиссии.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.
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Лавров заявил о конце войны в Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что война в Сирийской арабской республике (САР) закончилась.
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Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника

По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
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