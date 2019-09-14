На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya. Власти Саудовской Аравии позднее заявили, что инцидент произошел из-за атаки дронов.

На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

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