с чего всё началось

О причинах взрыва и пожара, как и о возможных жертвах и пострадавших, пока не сообщается. Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

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