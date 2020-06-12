Коронавирус
Популярная механикаНа крупнейшем рынке Пекина обнаружен коронавирус
В четверг в Пекине был выявлен первый за два месяца случай заболевания коронавирусной инфекцией, а в пятницу обнаружены еще два заболевших. Распространение вируса в китайском Ухане в конце прошлого года, как известно, связывается с местным рынком животных и морепродуктов.
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Вирусолог опроверг главный стереотип, связанный со вспышкой коронавируса в Пекине
Московский Комсомолец06:57
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EA анонсировала Star Wars Squadrons
Чемпионат вчера в 17:12
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Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика
В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма, сравнил такое предложение с "монологом с зеркалом" и заявил, что ответа на него не будет.
РИА Новости 08:10
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Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции
Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
Взгляд.ру 11 июня в 13:35
Происшествия
Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант
Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Умер брат главы Хабаровского края
Известия вчера в 23:54
Политика
Чехия закрыла дело об угрозе отравления местных политиков
В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, из которого следовало, что в Прагу прибыл сотрудник российских спецслужб с дипломатическим паспортом и ядом, якобы предназначенным мэру чешской столицы и главе одного из муниципалитетов, инициировавшему снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Эхо Москвы 06:34
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
Общество
Голикова назвала регионы с наибольшей смертностью от коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в Москве и Подмосковье показатели смертности от коронавируса в апреле 2020 года были самыми высокими в России.
News.ru 08:12
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Политика
Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11 июня в 11:24
Шоу-бизнес
Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком
РИА Новости 08:34
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Гаджеты
Пользователям стала доступна бета-версия ОС Android 11
Публичную бета-версию Android 11 выпустила компания Google, 11 июня сообщает The Verge.
ИА Красная Весна 11 июня в 13:42
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru 11 июня в 14:19
Происшествия
В Крыму арестовали подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе
Суд в Крыму арестовал троих человек, подозреваемых в подготовке террористического акта в Симферополе.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:37