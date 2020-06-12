Коронавирус

Популярная механикаПопулярная механикаНа крупнейшем рынке Пекина обнаружен коронавирус

В четверг в Пекине был выявлен первый за два месяца случай заболевания коронавирусной инфекцией, а в пятницу обнаружены еще два заболевших. Распространение вируса в китайском Ухане в конце прошлого года, как известно, связывается с местным рынком животных и морепродуктов.
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Вирусолог опроверг главный стереотип, связанный со вспышкой коронавируса в Пекине

Московский Комсомолец06:57

Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19

РИА Новости00:20

На крупнейшем оптовом рынке Пекина зафиксирована вспышка коронавируса

REGNUM01:32

Проверка на рынке Пекина выявила почти 50 носителей коронавируса

Life.ru01:12

В пекинских супермаркетах изъят из продажи лосось

Вести.Ru04:43

В Пекине закрыли оптовый рынок из-за новых случаев коронавируса

РБКвчера в 16:26

Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Lenta.ruвчера в 14:48
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Игры

EA анонсировала Star Wars Squadrons

Чемпионат вчера в 17:12
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

РИА Новости 01:16
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Политика

В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма, сравнил такое предложение с "монологом с зеркалом" и заявил, что ответа на него не будет.
РИА Новости 08:10
Политика

Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции

Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
Взгляд.ру 11 июня в 13:35
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Происшествия

Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант

Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
6,5K
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
2,4K
Общество

Умер брат главы Хабаровского края

Известия вчера в 23:54
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Политика

Чехия закрыла дело об угрозе отравления местных политиков

В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, из которого следовало, что в Прагу прибыл сотрудник российских спецслужб с дипломатическим паспортом и ядом, якобы предназначенным мэру чешской столицы и главе одного из муниципалитетов, инициировавшему снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Эхо Москвы 06:34
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Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
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Общество

Голикова назвала регионы с наибольшей смертностью от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в Москве и Подмосковье показатели смертности от коронавируса в апреле 2020 года были самыми высокими в России.
News.ru 08:12
1
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Политика

Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
1,1K
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
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Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Здоровье

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
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Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11 июня в 11:24
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Шоу-бизнес

Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком

РИА Новости 08:34
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
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Гаджеты

Пользователям стала доступна бета-версия ОС Android 11

Публичную бета-версию Android 11 выпустила компания Google, 11 июня сообщает The Verge.
ИА Красная Весна 11 июня в 13:42
7
Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
1,5K
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2K
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 11 июня в 14:19
2,1K
Происшествия

В Крыму арестовали подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе

Суд в Крыму арестовал троих человек, подозреваемых в подготовке террористического акта в Симферополе.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:37
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