Коронавирус
КоммерсантъНа крупном оптовом рынке Пекина обнаружили коронавирус
На оптовом рынке Пекина «Синьфади» нашли коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Рынок временно закрыли, более 10 тыс. его работников протестируют на COVID-19, передает газета «Синьцзинбао».
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
Происшествия
Ефремова оставили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
iReactor 11 июня в 14:40
Происшествия
В больнице в Орле произошел пожар в рентгенкабинете
Не менее 40 человек эвакуировали из больницы имени Семашко в Орле после возгорания в рентгенкабинете, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:06
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Авто
Nissan опубликовал официальные фото нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске прокомментировал роман дочери с Кириллом Андреевым
Именно поэтому поклонники певицы не исключают возможность романа с Кириллом Андреевым.
Территория новостей 03:17
Кино
Стала известна дата выхода военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Ранее СМИ распространяли информацию о том, что Sony продала права на показ военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом платформе Apple TV+.
OvideO.ru вчера в 11:32
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Общество
Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала, что подарили ее дочери на день рождения
11-летняя малышка получила множество дорогостоящих сюрпризов. На днях старшая дочь Ксении Бородиной отпраздновала 11-летие .
Летидор вчера в 07:00
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Lenta.ru 01:10
Единоборства
Глава UFC назвал место проведения боя Хабиба и Гэтжи
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бой между чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем титула Джастином Гэтжи пройдет в Абу-Даби.
Газета.Ru 03:29
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Ривер Плейт»
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейт" Рафаэлю Борре, сообщает La Banda Deportiva в Twitter.
Газета.Ru 01:52
Общество
В России выявили еще 8706 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:48
Армия и оружие
В США рассказали, почему России стоит опасаться вторжения НАТО
России стоит опасаться вторжения альянса НАТО, так как на протяжении последних веков на страну уже нападали со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и США.
Газета.Ru 01:17
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 1,5 тыс. человек
За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели более 1,5 тыс. человек, всего с начала эпидемии вылечились более 119 тыс. больных.
РБК 02:51
Футбол
ЦСКА интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето
СПАЛ готов отпустить 23-летнего игрока в ЦСКА за 2,5 млн евро. Решение о трансфере могут принять в конце июля или начале августа.
Sports.ru вчера в 14:17
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Здоровье
Врач рассказал, как избежать болезней почек
Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ", как избежать хронических заболеваний почек.
РИА Новости 00:00
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Кино
Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».
ФАН вчера в 22:18
Происшествия
Более 20 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге за сутки
За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 20 592 петербуржца. На карантине сейчас находятся 3898 человек.
Город+ 11 июня в 03:05
Общество
В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян
Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Известия 00:51
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ вчера в 10:28