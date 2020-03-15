Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъНа лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости». Ранее на судне выявили два случая заболевания коронавирусом.
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Россияне с Costa Magica в посольство РФ в Париже за помощью не обращались

ТАСС07:45

"Costa Magica, пока!": Россияне покинули круизный лайнер, на котором нашли коронавирус

Комсомольская правда06:15

Коронавирус выявлен у двух пассажиров на борту лайнера Costa Magica в Карибском море

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Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

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Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершен досрочно

Матч 22-го тура молодежного первенства России по футболу "Тамбов" - "Крылья Советов" был завершен досрочно из-за четырех красных карточек, показанных полевым игрокам самарского клуба.
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