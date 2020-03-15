На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости». Ранее на судне выявили два случая заболевания коронавирусом.

На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян

Общество Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.

Политика Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.

Музыка Умер музыкант, основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж Британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от лейкемии, передает газета The Guardian.

Общество Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.

Общество Эстония закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса С 17 марта Эстония вводит пограничный контроль и закрывает границы для иностранцев, написал премьер-министр республики Юри Ратас в Facebook.

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.

Общество Английская королева уехала из Букингемского дворца из-за коронавируса 93-летняя королева Елизавета II вместе с супругом спешно покинула дворец и уехала в Виндзорский замок 14 марта после разговоров о вызванном коронавирусом национальном кризисе, сообщает The Sun.

Общество Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

Общество Меган Маркл и принц Гарри раздумывают над переездом в Калифорнию Меган Маркл и принц Гарри после окончательного отказа от своих королевских обязанностей, который должен произойти в конце марта, хотели бы переехать в Калифорнию.

Общество Молдавия закрывает границы из-за коронавируса Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".