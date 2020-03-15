Коронавирус
КоммерсантъНа лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости». Ранее на судне выявили два случая заболевания коронавирусом.
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"Costa Magica, пока!": Россияне покинули круизный лайнер, на котором нашли коронавирус
Комсомольская правда06:15
Коронавирус выявлен у двух пассажиров на борту лайнера Costa Magica в Карибском море
Интерфакс13 марта в 10:09
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