Общество
REGNUMНа лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились уже 285 человек
На круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в порту японского города Иокогама на карантин, выявлено еще 67 новых случаев заражения новым типом коронавируса Covid-2019, тем самым общее число заразившихся достигло 285.
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Происшествия
В Калининграде мужчина застрелил семейную пару
Политика
«Нервное» поведение Лукашенко объяснил политолог
Политолог Марат Баширов объяснил в интервью "Вечерней Москве" "нервное" поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Музыка
Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом
Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
Политика
В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) в Ливии.
Политика
Лавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Биатлон
Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал клубного ЧМ
Армия и оружие
Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо
Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Политика
Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений
Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Самарской области нашли тело младенца в пакете
Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.
Политика
США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
Спорт
Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»
«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Происшествия
В Ростовской области 11-летний мальчик погиб из-за случайного выстрела
В Азовском районе Ростовской области в результате самопроизвольного выстрела погиб школьник, об этом сообщила официальный представитель Следственного управления СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Гаджеты
Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в версии 1809
На сегодняшний день компания Microsoft заявила о прекращении поддержки неудачной версии обновления с 12 мая 2020 года, о чём корпорации сообщила на своём официальном сайте.
Политика
Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала
Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Общество
В офисе Зеленского предложили украинцам не открывать окна для экономии
Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив посоветовала жителям страны не открывать окна, чтобы не переплачивать за тепло.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Политика
В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе
Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, заявил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Шоу-бизнес