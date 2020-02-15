Общество

REGNUMREGNUMНа лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились уже 285 человек

На круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в порту японского города Иокогама на карантин, выявлено еще 67 новых случаев заражения новым типом коронавируса Covid-2019, тем самым общее число заразившихся достигло 285.
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На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились уже 285 человек

REGNUM12:51

Почти 70 новых случаев заражения коронавирусом обнаружены на лайнере Dimond Princess

Интерфакс08:12

Россиян нет в новой группе заразившихся коронавирусом на судне в Японии

ТАСС05:07

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РИА Новости04:53

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США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера в Японии

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