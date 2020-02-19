Происшествия
Газета.RuНа лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса
На круизном лайнере Diamond Princess по прошествии 14 дней сняли карантин, который был введен из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости". Как стало известно, пассажиры начали высаживаться с корабля на берег.
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Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Политика
В Минске ответили на слова Пристайко о «войне» Белоруссии с Россией
В Минске слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об угрозе войны между Россией и Белоруссией назвали не очень обдуманными.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Шоу-бизнес
Артура Пирожкова с супругой признали лучшей парой 2020 года
Известный мужской журнал MODA topical накануне провел церемонию награждения лауреатов собственной премии под названием «Пара года 2020».
Армия и оружие
Военных накажут за распространение служебной информации
Распространение военными в СМИ или в интернете информации, которая позволит раскрыть их геолокацию и детали службы, а также использование телефона на службе может стать грубым дисциплинарным проступком.
Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Политика
В Крыму захотели судиться с Украиной из-за перекрытия воды
В Крыму подготовят международный иск к Украине из-за перекрытия воды, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте России Александр Молохов.
Наука
Зевота собак не говорит об эмпатии к человеку
Ученые из Новой Зеландии уверены в том, что собаки склонны к «заразной» зевоте. Однако она не появляется из-за эмпатии.
Хоккей
Свечников забил «Нэшвиллу», набрав 55-е очко в сезоне
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забил гол в ворота «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Общество
Завершается карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень
В Тюмени завершились карантинные мероприятия по коронавирусу для эвакуированных из Китая 144 граждан России и СНГ.
Кино
Что сделал продюсер «Сватов», чтобы седьмой сезон все-таки досняли
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Шоу-бизнес
Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус
Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
Армия и оружие
Созданный в Воронеже Ил-112В совершит второй полет в апреле
В апреле текущего года второй полет совершит новейший военно-транспортный самолет Ил-112В.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Общество
Около 400 самолетов 737 MAX проверит Boeing из-за ветоши в баках
Новые самолёты Boeing 737 MAX, произведённые за последние месяцы, проверяются компанией после того, как в топливных баках нескольких самолетов были обнаружены посторонние предметы.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что уходит с Первого канала.
Биатлон
Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира
26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.