Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

На круизном лайнере Diamond Princess по прошествии 14 дней сняли карантин, который был введен из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости". Как стало известно, пассажиры начали высаживаться с корабля на берег.
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С охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин

Lenta.ru21:45

Первые пассажиры лайнера Diamond Princess сошли на берег

RT на русском21:40

На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

Газета.Ru21:22

Судно Diamond Princess в Японии в среду покинут двое россиян

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ТАСС21:49

На круизном лайнере в Японии частично сняли карантин из-за коронавируса

РБК21:17

Пассажиры «коронавирусного» лайнера у берегов Японии начали сходить на берег

Life.ru21:13
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В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

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