Происшествия

RT на русскомRT на русскомДве россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама. У покинувших судно россиянок заражения новым типом коронавируса не обнаружено, передаёт ТАСС.
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русскомвчера в 23:45

Первые пассажиры сошли с лайнера в японском порту после окончания карантина

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На круизном лайнере в Японии частично сняли карантин из-за коронавируса

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На Diamond Princess сняли введенный из-за коронавируса карантин

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На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 21:22

Республика Корея запретит въезд в страну иностранцам с лайнера Diamond Princess

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Небензя назвал условия проведения выборов в Донбассе

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Газета.Ru вчера в 10:54
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Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество

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Норвежец Фруде Берг, которого в России осудили за шпионаж, заявил, что его подставили норвежские спецслужбы.
Вести.Ru вчера в 22:56
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Сотникова рассказала о причинах госпитализации

Газета.Ru вчера в 16:25
Авто

В России мало покупают подержанные трехлетние авто

Shraibikus News вчера в 07:35
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«Атлетико» сыграл гениальный матч. Повторить будет трудно

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Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК вчера в 14:50
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ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе

Формирования Луганской самопровозглашенной республики начали наступление в Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС).
Деловое.ТВ вчера в 03:30
Транспорт

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Движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» временно приостановлено.
Gazeta.SPb вчера в 23:01
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Чиновник Минкульта РФ Мосолов признал свою вину по делу о хищении

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REGNUM вчера в 23:47
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Газета.Ru вчера в 14:18
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Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Ведомости вчера в 06:59
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Шойгу заявил, что месторождения нефти в Сирии контролируются США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что месторождения нефти в Сирии находятся под контролем США.
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Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
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Хоккей

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Политика

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Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Футбол

Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в матче ЛЧ

Футболисты дортмундской "Боруссии" обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
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Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Российская газета вчера в 06:15
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В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
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Политика

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В Хабаровском крае 30 граждан Китая поместили на карантин

В Хабаровском крае 30 граждан КНР поместили на карантин по коронавирусу на 14 дней.
РЕН ТВ вчера в 22:35
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