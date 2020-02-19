Происшествия
RT на русскомДве россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама. У покинувших судно россиянок заражения новым типом коронавируса не обнаружено, передаёт ТАСС.
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Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Политика
Небензя назвал условия проведения выборов в Донбассе
Выборы в Донецкой и Луганской народных республиках могут пройти только при условии доверия их населения к электоральному процессу.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Общество
Названы самые популярные подарки на 23 Февраля
Третье место среди популярных подарков на 23 Февраля занимает алкоголь. Также часто дарят гаджеты и аксессуары, отметили эксперты.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Технологии
Сверхзвуковой пассажирский самолет Х-59 испытают в США в 2021 году
Американская компания Lockheed Martin намерена до конца года завершить сборку испытательного образца "тихого" сверхзвукового пассажирского самолета X-59.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
Общество
Фруде Берг обвинил норвежские спецслужбы в своих злоключениях в России
Норвежец Фруде Берг, которого в России осудили за шпионаж, заявил, что его подставили норвежские спецслужбы.
Фигурное катание
Сотникова рассказала о причинах госпитализации
Авто
В России мало покупают подержанные трехлетние авто
Футбол
«Атлетико» сыграл гениальный матч. Повторить будет трудно
Армия и оружие
ЛНР начала вооруженное наступление в Донбассе
Формирования Луганской самопровозглашенной республики начали наступление в Донбассе, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил (ООС).
Транспорт
На красной ветке метро Петербурга остановилось движение поездов
Движение поездов от станции метро «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» временно приостановлено.
Происшествия
Чиновник Минкульта РФ Мосолов признал свою вину по делу о хищении
Замглавы департамента охраны объектов культурного наследия Минкульта России Павел Мосолов признал свою вину по делу о хищении 20 млн рублей из бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Экономика
Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ
Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Армия и оружие
Шойгу заявил, что месторождения нефти в Сирии контролируются США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что месторождения нефти в Сирии находятся под контролем США.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского о патрулировании в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского, высказанное на Мюнхенской конференции по безопасности, перед осенними выборами организовать совместное патрулирование российской границы в Донбассе, с участием представителей Киева, ДНР, ЛНР и ОБСЕ.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Хоккей
«Каролина» обыграла «Нэшвилл», Свечников забил гол
«Каролина Харрикейнз» одолела «Нэшвилл Предаторз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. У победителей отличились Джордан Стаал, Андрей Свечников, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Футбол
Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в матче ЛЧ
Футболисты дортмундской "Боруссии" обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Ранее в ООН сообщили, что главе российской делегации на сессии комиссии по разоружению, начальнику отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову не была выдана вовремя виза США, пишет ТАСС.
Общество
В Хабаровском крае 30 граждан Китая поместили на карантин
В Хабаровском крае 30 граждан КНР поместили на карантин по коронавирусу на 14 дней.