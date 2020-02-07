До 61 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, сообщает Минздрав страны.

Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61

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