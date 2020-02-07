Общество
Вести ФМЧисло зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61
До 61 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, сообщает Минздрав страны.
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Дочь пассажиров лайнера с коронавирусом: Выпустите их, вирус распространяется через вентиляцию!
Комсомольская правдавчера в 07:46
Коронавирус на круизном лайнере в Японии: число заразившихся выросло втрое — 61 человек
BFM.ru07 февраля в 06:03
На круизном лайнере в Японии число заболевших коронавирусом достигло 61
Общественное телевидение России06 февраля в 20:59
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
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В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек
КП - Беларусь07 февраля в 05:18
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
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