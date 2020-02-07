Общество

Вести ФМВести ФМЧисло зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61

До 61 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, сообщает Минздрав страны.
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 70

Московский Комсомолец04:19

В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян

РИА Новости07 февраля в 21:27

2019-nCoV выявлен более чем в двадцати государствах

Вести.Ruвчера в 09:59

Дочь пассажиров лайнера с коронавирусом: Выпустите их, вирус распространяется через вентиляцию!

Комсомольская правдавчера в 07:46

СМИ: Ещё у семерых пассажиров лайнера в Японии выявлен коронавирус

RT на русском03:42

Коронавирус на круизном лайнере в Японии: число заразившихся выросло втрое — 61 человек

BFM.ru07 февраля в 06:03

На круизном лайнере в Японии число заболевших коронавирусом достигло 61

Общественное телевидение России06 февраля в 20:59
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:10, Ашберн

В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек

КП - Беларусь07 февраля в 05:18
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Происшествия

Три человека погибли при ДТП в Курской области

Три человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля Lada Kalina с КамАЗом в Курской области, передаёт пресс-служба управления МВД по региону.
RT на русском 09:48
Кино

Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более 3 млрд рублей

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Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
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Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
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Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Политика

Иран представил новую ракету с композитным двигателем

Иранские военные представили новую ракету малой дальности "Раад-500" с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты "Фатех-110", а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км. Об этом сообщает Mehr.
RT на русском 09:31
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

РИА Новости 03:25
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

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Происшествия

В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми

Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии.
ТАСС 05:03
Происшествия

На Закарпатье задержали членов вооруженной группировки — полиция Украины

Члены группировки были вооружены, поэтому к операции по задержанию были привлечены сотрудники спецподразделения «КОРД» и рота полиции особого назначения.
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Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском 08:59
Хоккей

Роман Ротенберг: российским хоккеистам было тяжело адаптироваться к скоростям на Евротуре

Хоккеистам сборной России было тяжело адаптироваться к скоростям на третьем этапе Евротура - Шведских играх.
ТАСС Спорт 09:35
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
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Футбол

Дзюба предложил фанатам «засунуть принадлежности в одно место»

Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба прокомментировал оскорбления в его адрес со стороны фанатов команды в ходе игры отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино.
ProstoProSport 09:24
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК вчера в 13:50
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче

«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче, проходившем на зимних сборах команд в испанской Ла-Нусии.
РБК 09:29
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Происшествия

Мужчина открыл огонь в полицейском участке в Нью-Йорке

Предполагается, что неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщает портал NYC Scanner в Twitter.
Газета.Ru 09:56
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
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Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ

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Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
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Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)

После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
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Полицейские сорвали съемки клипа Pussy Riot в киностудии «Ленфильм»

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Капризов назвал две вещи, которые он терпеть не может в ЦСКА

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Кирилл Капризов стал гостем программы «Ярушин хоккей шоу», в ходе которой он ответил на несколько вопросов.
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