с чего всё началось

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Экономика В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.

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Политика Греция не дала пересечь границу 4 тысячам беженцев из Турции Власти Греции не дали попасть на территорию страны 4 тысячам сирийских беженцев, перед которыми турецкие власти открыли собственные границы, сообщают европейские со ссылкой на пресс-службу правительства Греции.

Музыка Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.

Футбол Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса Матч 26-го тура между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А. Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура - "Удинезе" — "Фиорентина", "Милан" — "Дженоа", "Сассуоло" — "Брешия" и "Парма" — СПАЛ.

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Происшествия В украинском суде националисты распылили газ В Винницком городском суде во время избрания меры пресечения участникам беспорядков в горсовете Жмеринки украинские националисты распылили газ, сообщила служба судебной охраны.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 марта Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.