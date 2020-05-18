Экономика
Парламентская газетаНа льготное кредитование бизнеса направят свыше 5,5 млрд рублей
Кабмин направит свыше 5,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для бизнеса по ставке два процента. Кредиты смогут взять как небольшие компании, так и крупный бизнес из пострадавших отраслей, а также ряд социально ориентированных НКО. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.
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Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия.
РИА Новости 16 мая в 17:25
Политика
Путин проведет совещание по выплатам медикам 19 мая
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу выплат надбавок медикам.
Газета.Ru 08:56
Политика
Владимир Зеленский ввел санкции против МГУ и Эрмитажа
В Украине особым указом Владимира Зеленского введены ограничения, направленные против МГУ, Эрмитажа и других учреждений науки и культуры РФ.
Актуальные Новости 16 мая в 06:50
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru вчера в 05:10
Общество
Ученый пояснил низкую смертность от коронавируса в России
В России к настоящему моменту число заболевших COVID-19 составило 290 тыс. 678 человек, умерли от болезни 2722 человека.
Росбалт 08:58
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава нашла новую любовь
Звезда Comedy Woman на шоу "Танцы со звездами" призналась, что обрела счастье в личной жизни.
VSE42.RU вчера в 23:22
Здоровье
Более 40 медиков умерли в Дагестане от COVID-19 и пневмонии
Газета.Ru 16 мая в 22:55
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Кино
«Великая» показалась на экранах
На платформе Hulu состоялась премьера сериала под названием «Великая».
Коммерсантъ FM 16 мая в 13:13
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 16 мая в 19:15
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Культура
Участники шоу «Танцы со звёздами» взлетают всё выше
Телеканал «Россия» показал новый выпуск «Танцев со звёздами», который искрился блестящими трюками, спецэффектами, яркими появлениями и таинственными исчезновениями, захватил зрителей как настоящий карнавал.
Радио Маяк 06:39
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Кино
Новый сезон «Смешариков» выпустят после 10-летнего перерыва
КМВ Новости 06:32
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году
Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
Bash.News 09:19
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до минимумов в ближайшие дни
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни, это стало известно ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:34
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Наука
В камчатском вулкане ученые обнаружили новые минералы
В камчатском вулкане сотрудники СПбГУ обнаружили новые минералы.
Дни24 15 мая в 07:00