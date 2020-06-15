Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксХуснуллин прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Хуснуллин считает, что нужно увеличить доступную сумму кредита по льготной ипотеке

ТАССвчера в 14:49

На льготную ипотеку под 6,5% поступило около 170 тысяч заявок

РЕН ТВвчера в 09:21

Хуснуллин: максимальную сумму льготной ипотеки по РФ надо увеличить

РИА Новостивчера в 15:20

Хуснуллин сообщил об идее расширить программу льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 12:58

Хуснуллин прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Интерфаксвчера в 14:17

Хуснуллин: Показатель по ипотеке в этом году будет перевыполнен

Российская газетавчера в 10:30

Хуснуллин: правительство не планирует продлевать программу ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 14:33
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В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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