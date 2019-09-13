Льготная ипотечная программа для молодых семей на Дальнем Востоке по ставке 2% годовых потребует выделения в 2020 году из федерального бюджета от 5 млрд до 10 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума АБР "Банки России - XXI век" замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

с чего всё началось

По данным Минфина РФ, на льготную ипотеку под 2% годовых для дальневосточников только в 2020 году потребуется от 5 до 10 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

На льготную ипотеку в ДФО потребуется 5-10 млрд рублей в 2020 году

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