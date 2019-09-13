Финансы
REGNUMНа льготную ипотеку в ДФО потребуется 5-10 млрд рублей в 2020 году
По данным Минфина РФ, на льготную ипотеку под 2% годовых для дальневосточников только в 2020 году потребуется от 5 до 10 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Деньги будут выделены из федерального бюджета.
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Льготная ипотечная программа для молодых семей на Дальнем Востоке по ставке 2% годовых потребует выделения в 2020 году из федерального бюджета от 5 млрд до 10 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума АБР "Банки России - XXI век" замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.ТАСС13 сентября в 01:51
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Программа ипотеки под 2% потребует в 2020 году 5-10 млрд рублей бюджетных средств
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Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует до 10 млрд рублей в 2020 году
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