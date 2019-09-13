Финансы
REGNUMНа льготную ипотеку в ДФО потребуется 5-10 млрд рублей в 2020 году
По данным Минфина РФ, на льготную ипотеку под 2% годовых для дальневосточников только в 2020 году потребуется от 5 до 10 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Деньги будут выделены из федерального бюджета.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Льготная ипотечная программа для молодых семей на Дальнем Востоке по ставке 2% годовых потребует выделения в 2020 году из федерального бюджета от 5 млрд до 10 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума АБР "Банки России - XXI век" замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.ТАСС13 сентября в 01:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Программа ипотеки под 2% потребует в 2020 году 5-10 млрд рублей бюджетных средств
ТАСС13 сентября в 01:51
Льготная ипотека в ДФО обойдется бюджету в 2020 году в 5-10 млрд рублей
РИА Новости13 сентября в 02:21
В Минфине оценили идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
RT на русском13 сентября в 02:20
В Минфине назвали примерные расходы на льготную ипотеку в ДФО
Московский Комсомолец13 сентября в 01:56
Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует до 10 млрд рублей в 2020 году
Коммерсантъ13 сентября в 03:17
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:46, Вашингтон
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Футбол
«Краснодар» вышел на первое место в РПЛ
Все про Спорт ру вчера в 22:13
Энергетика
Трамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти
Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.
Ведомости 00:10
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти
Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
Интерфакс 03:29
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Футбол
Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
Спорт-Экспресс 03:45
Культура
Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце
Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.
Российская газета 04:00
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия
На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка
На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную 12-летнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".
РИА Новости 02:35
Общество
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ
Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 03:10
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия
Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве
Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».
Lenta.ru 03:51
Происшествия
Суд вынес приговор участнику протестов в Екатеринбурге
Мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Филатов вынес приговор по делу о протестах в сквере: местного жителя Станислава Мельниченко признали виновным по ст. 319 УК («Оскорбление представителя власти») и назначили ему шесть месяцев исправительных работ.
Право.ру 04:23
Экономика
В России резко подорожало съемное жилье
Аналитики связывают ценовой рост с началом делового сезона и учебного года, но полагают, что в последующие месяцы снижения ставок не произойдет: высокий спрос на съемное жилье обеспечат граждане, откладывающие покупку жилья из-за его подорожания.
Lenta.ru 03:46
Шоу-бизнес
Собчак до последнего ждала, что Волочкова придет к ней на свадьбу
В пятницу, 13 сентября вся светская Москва гуляла на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Комсомольская правда 13 сентября в 20:49
Армия и оружие
Россия разместила С-400 в Арктике
Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
BFM.ru 01:54
Гаджеты
Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
iXBT.com 01:05
Космос
В «Роскосмосе» подумывают выдать космонавтам огнестрельное оружие
В госкорпорации «Роскосмос» рассматривают возможность вернуть в аварийный запас космонавтов огнестрельное оружие.
Свободная Пресса 02:40
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Авто
В Уфе арестованные автомобили выставили на аукцион
Picsnews.net 01:48
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Происшествия
Насильник четыре дня удерживал школьницу в квартире в Москве
Мужчина похитил 13-летнюю школьницу в Москве и четыре дня удерживал ее в квартире на юго-востоке города.
Lenta.ru 04:01
Политика
Президент Ирана прибыл в Турцию для участия в саммите по Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в столицу Турции, город Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии.
REGNUM 02:02
Политика
Хуситы грозят новыми атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов.
BFM.ru 04:02
Политика
На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
РИА Новости 02:47