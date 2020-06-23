Коронавирус
КоммерсантъНа льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам. Уже одобрены заявки 90 тыс. компаний, где работают 2,4 млн человек. Правительство планировало, что суммарный объем выданных займов составит минимум 248 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить11
Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россия10:49
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Футбол
Вагнер Лав вместо ЦСКА отправился в Казахстан
Lenta.ru 13:41
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Общество
Налог на самозанятых распространят на всю Россию
Налоговый режим для самозанятых вскоре смогут распространить на всю Россию, заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам, трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».
Lenta.ru 10:42
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
Коммерсантъ 13:02
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Общество
Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
РБК 12:42
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе», — сказал глава государства.
РБК 10:42
Общество
Путин предложил расширить лимит кредита по льготной ипотеке под 6,5%
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.
ТАСС 11:06
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру 11:00
Футбол
Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
ИА DixiNews // Новости Москвы 01:18
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
Газета.Ru 05:26
Шоу-бизнес
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
Политика
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Транспорт
В центре Москвы из-за Парада Победы закроют на выход ряд станций метро
Напомним, все желающие могут посмотреть парад, приуроченный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по телеканалу "Россия 1". Трансляция начнется 24 июня в 10:00 по московскому времени.
Вести.Ru 12:17
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Автоспорт
В Ferrari начали тесты в Муджелло
Команда Ferrari начала тесты в Муджелло с машиной SF71H 2018 года. Утром за руль сел Себастьян Феттель.
F1news.ru 05:07
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Происшествия
В больнице Севастополя разгромил палату пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденным коронавирусом ночью устроил погром в палате инфекционной больницы Севастополя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства города.
ТАСС вчера в 11:35
Политика
Путин подписал указ о госнаградах для медиков и учёных
Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.
RT на русском 13:23
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
Российская газета 12:32
Кино
Опубликован трейлер фильма о Кольской сверхглубокой скважине
Би-порт вчера в 09:30