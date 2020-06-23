Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъНа льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам. Уже одобрены заявки 90 тыс. компаний, где работают 2,4 млн человек. Правительство планировало, что суммарный объем выданных займов составит минимум 248 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать8
Владимир Путин
Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
— Владимир ПутинВзгляд.ру вчера в 11:10

Подробнее о событии

Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу

РЕН ТВвчера в 11:55

На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 11:40

Путин увеличил поддержку бизнеса

Lenta.ruвчера в 10:44

Путин предложил увеличить льготное кредитование предприятий

Вести.Ruвчера в 11:20

Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%

Интерфакс - Россиявчера в 10:49

Путин предложил расширить льготный кредит для предприятий

Известиявчера в 11:20

Путин предложил выделить еще средства на льготное кредитование компаний

РИА Новостивчера в 10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
241
Общество

В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны

В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений.
ГТРК Тверь вчера в 15:30
7
Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Известия вчера в 12:34
4,7K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
4,8K
Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
190
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
27
Футбол

Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до конца сезона

Пресс-служба "Челси" на официальном сайте сообщила о продлении контрактов с нападающим Педро и полузащитником Виллианом.
Soccer.ru 02:51
Происшествия

Коллега Соколова рассказал о вечеринке после убийства Ещенко

Знакомый обвиняемого в убийстве студентки Олега Соколова находился в квартире историка спустя время после совершения преступления.
Народные новости 02:35
Политика

На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
РИА Новости 03:03
8
Шоу-бизнес

Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
Взгляд.ру вчера в 23:26
251
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
630
Футбол

«Рубин» подписал 18-летнего нападающего

18-летний футболист подписал с клубом четырехлетний контракт. Форвард перешёл в команду в статусе свободного агента.
Чемпионат 02:58
Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
27
Происшествия

У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус

По данным регионального управления Роспотребнадзора, во время хирургической помощи больному, у которого позднее выявили коронавирус, был инфицирован хирург.
ТАСС 00:58
7
Армия и оружие

Глава ДНР предостерёг Киев от агрессии против Донецка

Силы ДНР ответят на любые агрессивные действия украинских боевиков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ИА Новороссия 22 июня в 16:45
2
Политика

Москалькова сообщила об обсуждении вопроса возвращения Бута и Ярошенко

18 июня адвокат российских заключенных в США Алексей Тарасов рассказал, что вопрос обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на Ярошенко и Бута рассматривается и может продлиться год.
Известия 02:53
8
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки).
РБК 01:58
Политика

Иностранные лидеры прибывают в Москву на парад Победы

Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с понимание относятся к тому, что некоторые приглашенные лидеры государств не смогут прибыть на парад из-за вызванных коронавирусом ограничений.
ТАСС вчера в 15:15
1,9K
Технологии

Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц

Что касается Steam, главного конкурента Epic Games Store, то к концу 2019 года магазин Valve достиг 95 млн активных пользователей в месяц, а в начале 2020-го — 24,5 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
Политика

Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400

РИА Новости 02:38
1
Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
246
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
354
Общество

Голливуд обвинили в недостаточной поддержке чернокожих

По мнению авторов письма, отсутствие истинной инклюзивности и институциональной поддержки чернокожих укрепили наследие превосходства белых в Голливуде и США в целом.
Профиль 00:37
2
Общество

В Петербурге начался парад в честь 75-летия Великой Победы

Санкт-Петербург, 24 июня 2020, 10:01 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга ровно в 10 часов утра 24 июня 2020 года начался военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
REGNUM 03:01
Армия и оружие

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

Военное дело вчера в 05:21
83
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
2,4K
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
36
Общество

Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
РБК вчера в 10:42
21
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
944
Общество

Гости парада Победы в Москве расположатся на трибунах на дистанции

Известия 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное