Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам. Уже одобрены заявки 90 тыс. компаний, где работают 2,4 млн человек. Правительство планировало, что суммарный объем выданных займов составит минимум 248 млрд руб.

На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

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