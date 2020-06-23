Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъНа льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам. Уже одобрены заявки 90 тыс. компаний, где работают 2,4 млн человек. Правительство планировало, что суммарный объем выданных займов составит минимум 248 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать8
Владимир Путин
Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
— Владимир ПутинВзгляд.ру вчера в 11:10

Подробнее о событии

Путин увеличил поддержку бизнеса

Lenta.ruвчера в 10:44

На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 11:40

Путин предложил расширить льготный кредит для предприятий

Известиявчера в 11:20

Путин предложил увеличить льготное кредитование предприятий

Вести.Ruвчера в 11:20

Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%

Интерфакс - Россиявчера в 10:49

Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу

РЕН ТВвчера в 11:55

Путин предложил выделить еще средства на льготное кредитование компаний

РИА Новостивчера в 10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 03:03, Ашберн
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
4,7K
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
345
Общество

Путин объявил о продлении выплат медработникам

Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август.
Ведомости вчера в 10:51
654
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
2,3K
Общество

На Украине из-за непогоды погибли три человека

Число жертв непогоды на Украине возросло до трех человек, спасатели эвакуировали 389 жителей из трех областей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:25
1
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
25
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
1,1K
Игры

Создатели LEGO-игр зря потратили миллион долларов на демо-версию проекта по мотивам «Хоббита»

В 2008 году студия потратила один миллион долларов на создание демо-версии проекта. Демо-версия была создана для консоли Xbox 360.
Городской портал Новый Нижний вчера в 23:00
Авто

NVIDIA и Mercedes вместе создадут автономный автомобиль

Компании Mercedes-Benz и NVIDIA объявили о сотрудничестве для создания автономных автомобилей премиум-класса, 23 июня сообщает издание Forbes.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
2
Политика

Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400

РИА Новости 02:38
1
Футбол

Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве

По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 13:15
25
Политика

Трамп заявил, что Болтон «должен сидеть в тюрьме»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его экс-советник Джон Болтон "должен сидеть в тюрьме".
Газета.Ru вчера в 13:53
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
664
Армия и оружие

Кто кого «завалил трупами» в 1941-1945 гг.?

«СССР выиграл войну благодаря тому, что завалил немцев трупами», потому как бойцы Красной армии чуть ли не поголовно «шли на немецких автоматчиков с голыми руками» или, «размахивая шашками в составе кавалерийских дивизий, налепленных перед войной глупыми Будённым с Ворошиловым, пёрли под огонь немецких танков».
Новостной фронт 22 июня в 11:58
Общество

Военный парад начался в Новосибирске

Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войны проходит в Новосибирске, сообщает корреспондент Тайги.инфо.
Тайга.инфо вчера в 23:03
26
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
953
Общество

В Новокузнецке прошёл парад Победы

В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день в России объявлен нерабочим.
Новокузнецк.ру 01:31
6
Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
293
Авто

Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue

Компания Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 22 июня в 23:09
6
Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 июня в 09:26
136
Кино

Опубликован трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Газета.Ru 01:32
21
Здоровье

В Пермском крае выявлено 64 новых случая коронавируса

В Прикамье за сутки зарегистрировано 64 случая заражения. Общее число инфицированных с начала учета достигло 3266 человек.
Business Class (Пермь) вчера в 04:02
25
Гаджеты

Смартфон iPhone от Apple заменит ключ для автомобилей

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня вчера в 04:00
12
Армия и оружие

В Сирии произошла новая воздушная атака

Lenta.ru вчера в 18:26
153
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
622
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
4,7K
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
1,1K
Общество

Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии

"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:42
77
Политика

В Донецке начался военный парад в честь 75-летия Победы

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:16
1
Политика

Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео

Lenta.ru вчера в 17:06
591
Как работают Яндекс.Новости?
Главное