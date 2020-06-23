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Вести.RuВести.RuПутин предложил увеличить льготное кредитование предприятий

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90 процентов сотрудников.
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Владимир Путин
Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
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