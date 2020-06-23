Коронавирус
Вести.RuПутин предложил увеличить льготное кредитование предприятий
Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны предложил правительству увеличить льготное кредитование под 2 процента годовых для предприятий пострадавших отраслей. Эти кредиты выдаются при условии сохранения 90 процентов сотрудников.
Читать в источнике
Оценить17
Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россиявчера в 10:49
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Финансы
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Игры
СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami
Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
CyberSport.ru 09:10
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
iReactor вчера в 10:28
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 22 июня в 07:42
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
RT на русском 16:33
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Шоу-бизнес
В семье певицы Натали случилась трагедия
В воскресенье, 21 июня, у популярной певицы девяностых и нулевых Натали случилась трагедия в семье: звезда потеряла отца.
Gazeta.SPb 08:16
Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
Происшествия
Погибшую блогершу Настю Тропицель кремируют без присутствия родных
Тело 18-летней блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) будет кремировано в четверг на острове Бали.
Вести.Ru 11:45
Технологии
Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku
Создателем суперкомпьютера являются не только ученые Института, но и электротехническая корпорация Fujitsu.
Evo-rus.com 15:26
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Космос
Учёные предположили наличие жизни на шестой луне Юпитера
RT на русском 18:01
Киберспорт
Virtus.pro выиграла первый матч на Beyond Epic
Cyber.sports.ru 22 июня в 15:31
Финансы
Россияне снова стали пополнять валютные вклады
В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
РИА Новости 03:47
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Политика
Reuters сообщил о предстоящих переговорах Путина с Макроном
Президент России Владимир Путин проведет 26 июня переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
РБК 17:49
Происшествия
Пожар произошел на рынке в Махачкале
По данным ведомства, пожар произошел на рынке, расположенном на проспекте Аметхана Султана. О происшествии сообщил очевидец в 18.00 мск.
Кавказский узел 13:48
Футбол
«Локомотив» изолировался на базе в Баковке
Футболисты и тренеры московского "Локомотива" отправились на подмосковную базу в Баковку. Там они будут соблюдать режим самоизоляции.
Вести.Ru 08:35
Общество
Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен
Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
Народные новости 06:56
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52