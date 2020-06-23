Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам. Уже одобрены заявки 90 тыс. компаний, где работают 2,4 млн человек. Правительство планировало, что суммарный объем выданных займов составит минимум 248 млрд руб.

На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 63

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 18

Футбол «Сельта» предложила 6 миллионов евро за Смолова Испанский клуб во вторник отправил предложение о покупке форварда за 6 миллионов евро, если команде удастся остаться в высшем дивизионе страны.

Экономика «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию. 205

Происшествия Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова Адвокат Эльман Пашаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм», не соответствует действительности. 590

Технологии Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить. 2

Политика Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. 2,2K

Общество Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения. 47

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 830

Шоу-бизнес Пугачева ожидает пополнение в семье Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление. 49

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 16

Происшествия Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. 551

Общество В Кузбассе умер девятый пациент с коронавирусом Девятый пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, умер от тяжелой пневмонии в Кузбассе, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Общество Голливуд обвинили в недостаточной поддержке чернокожих По мнению авторов письма, отсутствие истинной инклюзивности и институциональной поддержки чернокожих укрепили наследие превосходства белых в Голливуде и США в целом. 1

Авто Новый BMW 2-Series Active Tourer получит изогнутый дисплей Новое поколение BMW 2-Series Active Tourer вновь было замечено во время испытаний, но на этот раз фотошпионы смогли заснять модернизированный салон.

Шоу-бизнес Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович. 13