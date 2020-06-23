Коронавирус
КоммерсантъНа льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам. Уже одобрены заявки 90 тыс. компаний, где работают 2,4 млн человек. Правительство планировало, что суммарный объем выданных займов составит минимум 248 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить14
Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россиявчера в 10:49
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 01:26, Ашберн
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости вчера в 15:24
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 22 июня в 05:50
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
REGNUM вчера в 17:02
Футбол
«Сельта» предложила 6 миллионов евро за Смолова
Испанский клуб во вторник отправил предложение о покупке форварда за 6 миллионов евро, если команде удастся остаться в высшем дивизионе страны.
Спорт-Экспресс вчера в 18:35
Происшествия
Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество
Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области
Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион.
ТАСС вчера в 14:32
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию.
РБК вчера в 16:37
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм», не соответствует действительности.
RT на русском вчера в 03:28
Армия и оружие
Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
Военное дело вчера в 10:51
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах
В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить.
Evo-rus.com 01:10
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Происшествия
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 22 июня в 11:29
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском вчера в 13:55
Политика
Кремль назвал список гостей на параде Победы 24 июня
Москва, 23 июня 2020, 12:52 — REGNUM Стал известен список стран, чьи представители будут участвовать в параде Победы в Москве.
REGNUM вчера в 05:52
Общество
В Кузбассе умер девятый пациент с коронавирусом
Девятый пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, умер от тяжелой пневмонии в Кузбассе, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:26
Общество
Голливуд обвинили в недостаточной поддержке чернокожих
По мнению авторов письма, отсутствие истинной инклюзивности и институциональной поддержки чернокожих укрепили наследие превосходства белых в Голливуде и США в целом.
Профиль 00:37
Авто
Новый BMW 2-Series Active Tourer получит изогнутый дисплей
Новое поколение BMW 2-Series Active Tourer вновь было замечено во время испытаний, но на этот раз фотошпионы смогли заснять модернизированный салон.
32CARS.ru вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
Общество
Туроператор «Ника» закрылся после 27 лет работы
Петербургская компания «Ника», проработавшая на рынке 27 лет и являющаяся одним из старейших российских туроператоров, объявила о своем закрытии.
Городовой вчера в 05:08
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
Армия и оружие
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета вчера в 08:40