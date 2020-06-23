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КоммерсантъНа льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам. Уже одобрены заявки 90 тыс. компаний, где работают 2,4 млн человек. Правительство планировало, что суммарный объем выданных займов составит минимум 248 млрд руб.
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Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
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Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
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