Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 750

Политика В Госдуме предложили разблокировать Telegram Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram. 272

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 46

Общество Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 10

Общество В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. 78

Политика Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса. 283

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,6K

Здоровье Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой» По данным Московского городского ФОМС, расходы на лечение одного случая пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчета 200 – 205 тыс. руб. На 22 апреля в Москве зарегистрирован 31981 пациент с COVID-19. 26

Гаджеты Motorola Edge+ представлен официально Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Motorola Edge+. Девайс отличается стильным дизайном и тройной камерой на 108 Мп. 8

Общество Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. 8

Армия и оружие С почином: «ВСУшники» начали уничтожать поставленные Турцией ударные беспилотники «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

Футбол ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.

Политика Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина. 371

Футбол Соболев рассказал о главной цели в футбольной карьере Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, правами на которого владеют самарские «Крылья Советов», рассказал о своей главной цели в футбольной карьере.

Экономика Американские индексы торгуются в плюсе В среду, 22 апреля, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику в рамках формирования коррекционного отскока после сильной просадки, которая была накануне из-за падения цен на нефть.

Экономика Компании с долгами по налогам останутся без господдержки Некоторые предприятия малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам.

Шоу-бизнес Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram. 48

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 906

Происшествия На Сахалине число заболевших коронавирусом выросло до 20 человек Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Сахалине выросло с 19 до 20, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.