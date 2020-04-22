Энергетика

REGNUMREGNUMНефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Цены на нефть растут на 9-12%

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Цены на нефть отыгрывают обвал начала недели

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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $22

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БИЗНЕС Online 21 апреля в 07:50
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Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
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Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
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Общество

Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом

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РИА Новости 00:30
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Политика

Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции

Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 12:07
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Здоровье

Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»

По данным Московского городского ФОМС, расходы на лечение одного случая пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчета 200 – 205 тыс. руб. На 22 апреля в Москве зарегистрирован 31981 пациент с COVID-19.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Гаджеты

Motorola Edge+ представлен официально

Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Motorola Edge+. Девайс отличается стильным дизайном и тройной камерой на 108 Мп.
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Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 08:06
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Армия и оружие

С почином: «ВСУшники» начали уничтожать поставленные Турцией ударные беспилотники

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su вчера в 09:24
Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
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Политика

Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина.
Газета.Ru вчера в 15:18
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Футбол

Геркус: сравните центр Петербурга с убожеством, которое оставили после себя большевики

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал интервью писателя Захара Прилепина, которое вышло сегодня, 22 апреля, в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
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Футбол

Соболев рассказал о главной цели в футбольной карьере

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, правами на которого владеют самарские «Крылья Советов», рассказал о своей главной цели в футбольной карьере.
Евро-футбол.ру 01:13
Экономика

Американские индексы торгуются в плюсе

В среду, 22 апреля, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику в рамках формирования коррекционного отскока после сильной просадки, которая была накануне из-за падения цен на нефть.
Finam.Ru вчера в 12:10
Экономика

Компании с долгами по налогам останутся без господдержки

Некоторые предприятия малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам.
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Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
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Жителям Вологодской области разрешили выезжать на дачи

В Вологодской области жителям разрешили выезжать на собственные дачи, но с соблюдением ряда условий.
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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Происшествия

На Сахалине число заболевших коронавирусом выросло до 20 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Сахалине выросло с 19 до 20, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:33
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Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
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