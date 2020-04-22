Энергетика
REGNUMНефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Комментарии
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 21 апреля в 07:50
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Общество
Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Политика
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 12:07
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»
По данным Московского городского ФОМС, расходы на лечение одного случая пневмонии с коронавирусом оплачиваются из расчета 200 – 205 тыс. руб. На 22 апреля в Москве зарегистрирован 31981 пациент с COVID-19.
Ведомости вчера в 19:24
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Гаджеты
Motorola Edge+ представлен официально
Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Motorola Edge+. Девайс отличается стильным дизайном и тройной камерой на 108 Мп.
Ридус вчера в 14:30
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 08:06
Армия и оружие
С почином: «ВСУшники» начали уничтожать поставленные Турцией ударные беспилотники
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su вчера в 09:24
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания вчера в 09:09
Политика
Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина.
Газета.Ru вчера в 15:18
Футбол
Геркус: сравните центр Петербурга с убожеством, которое оставили после себя большевики
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал интервью писателя Захара Прилепина, которое вышло сегодня, 22 апреля, в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Чемпионат вчера в 14:31
Футбол
Соболев рассказал о главной цели в футбольной карьере
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, правами на которого владеют самарские «Крылья Советов», рассказал о своей главной цели в футбольной карьере.
Евро-футбол.ру 01:13
Экономика
Американские индексы торгуются в плюсе
В среду, 22 апреля, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику в рамках формирования коррекционного отскока после сильной просадки, которая была накануне из-за падения цен на нефть.
Finam.Ru вчера в 12:10
Экономика
Компании с долгами по налогам останутся без господдержки
Некоторые предприятия малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам.
News.ru 00:52
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс вчера в 10:29
Общество
Жителям Вологодской области разрешили выезжать на дачи
В Вологодской области жителям разрешили выезжать на собственные дачи, но с соблюдением ряда условий.
DP.RU вчера в 15:19
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия
На Сахалине число заболевших коронавирусом выросло до 20 человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Сахалине выросло с 19 до 20, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:33
Энергетика
Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02