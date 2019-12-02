Армия и оружие
RT на русскомНа маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
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с чего всё началось
Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии. В Минобороны подчеркнули, что жизни пострадавших ничего не угрожает.РИА Новости07:01
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Политика
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Политика
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Общество
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Шоу-бизнес
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Известная певица Настя Каменских, выступающая на сцене в дуэте вместе со своим супругом Потапом и сольно, завоевала главный приз в номинации «Певица года» на одном из самых престижных в Украине мероприятий M1 Music Awards.
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Общество
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Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
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Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
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По итогам третьего квартала в сегменте экспонировалось только 1,6 тыс. лотов, что на 15% меньше, чем во II квартале, и на 40% меньше, чем в III квартале 2018 года.
Общество
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Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
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В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата
Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.