Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии. В Минобороны подчеркнули, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

с чего всё началось

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

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