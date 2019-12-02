Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомНа маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
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с чего всё началось

Трое российских военных пострадали при взрыве бомбы в Сирии

Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии. В Минобороны подчеркнули, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
РИА Новости07:01

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Трое российских военных получили травмы при подрыве бронемашины в Сирии

Коммерсантъ07:09

Трое российских военных пострадали при взрыве бомбы в Сирии

РИА Новости07:01

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Известия06:38

Трое российских военных получили ранения при подрыве бронемашины в Сирии

ТАСС06:52

Трое российских военных пострадали после взрыва в Сирии

РБК06:45

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

RT на русском06:40

Трое военнослужащих РФ пострадали при взрыве на границе Турции и Сирии

ТК Звезда06:54
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Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

РИА Новости 03:56
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности флота

REGNUM 06:10
Политика

Если Зеленский не договорится с Путиным в Париже – его порвут

В результате люди разочарованы такой политикой.
REGNUM 01:03
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Всего в России насчитывается 1,06 млн ВИЧ-инфицированных, рассказал "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
Газета.Ru вчера в 06:32
Экономика

Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
Российская газета 06:30
Футбол

Слуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса»

Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости.
Народные новости 29 ноября в 17:31
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Происшествия

В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

REGNUM 00:25
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Политика

Зеленский предложил переехать всем украинцам, которые «за Россию»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил переехать в РФ всем украинцам, которые считают себя русскими.
ФАН 06:15
Шоу-бизнес

Людмила Нарусова рассказала, почему Собчак и Богомолов не живут вместе

По словам Нарусовой, Богомолову просто не хватило место в таунхаусе, который Собчак купила перед рождением сына Платона (3) в элитном коттеджном поселке.
Lisa.ru 05:14
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Хоккей

Определились первые участники Матча Звезд КХЛ

Голосование болельщиков определило 12 первых участников ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ.
Матч ТВ 06:52
Общество

Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда

Северная Осетия была тогда пятой среди регионов с наихудшей ситуацией на рынке труда, ее опережали Карачаево-Черкесия, Тува, Дагестан и Республика Алтай.
РБК 02:00
Политика

Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий для Аргентины и Бразилии

Вашингтон вводит пошлины на ввоз стали и алюминия в США из Аргентины и Бразилии со 2 декабря, об этом на своей странице в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.
Красная весна 06:16
Политика

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Гаджеты

В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia

Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, начала продажи в России двух новых смартфонов бренда, говорится в сообщении компании.
Rambler News Service 04:07
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Общество

На Кубани подал в отставку судья, обругавший участницу процесса

На Кубани судья, обругавший участницу одного из процессов, подал прошение об отставке, не дожидаясь завершения проводимой в отношении него проверки.
Российская газета 06:24
Шоу-бизнес

Настя Каменских стала в Украине певицей года

Известная певица Настя Каменских, выступающая на сцене в дуэте вместе со своим супругом Потапом и сольно, завоевала главный приз в номинации «Певица года» на одном из самых престижных в Украине мероприятий M1 Music Awards.
Bimru.ru 04:12
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
МК-Спорт вчера в 10:24
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Экономика

Цены на дорогие новостройки Москвы вернулись к уровню 2015 года

По итогам третьего квартала в сегменте экспонировалось только 1,6 тыс. лотов, что на 15% меньше, чем во II квартале, и на 40% меньше, чем в III квартале 2018 года.
Интерфакс 04:19
Футбол

Дзюба отреагировал на оскорбления фанатов «Спартака»

МР7.ру 00:29
Общество

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:18
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru 05:17
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Lenta.ru 06:41
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