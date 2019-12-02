Армия и оружие
RT на русскомНа маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
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Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Политика
Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
Происшествия
В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Экономика
Доля заемщиков с ипотекой и другими кредитами в России превысила 40%
Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки, привязал к нему надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Общество
Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда
В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
Энергетика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Происшествия
В Петербурге эвакуировали три районных суда из-за угрозы «минирования»
Три районных суда в Петербурге эвакуировали из-за писем неизвестных с угрозами взрыва и требованием перевести 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Экономика
Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты
Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
Происшествия
В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем
СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак
В настоящее время телеведущая активно занимается обустройством еще одного загородного дома, который находится в пешей доступности от таунхауса, где она сейчас живет с матерью и сыном Платоном.
Авто
Geely представит в России новый кроссовер Geely Coolray
Для российского рынка компактный кроссовер будет называться Geely Coolray.
Происшествия
Дело возбудили после жестокого избиения педиатра в Лесосибирске
В Лесосибирске (Красноярский край) задержан мужчина, который напал на педиатра в подъезде жилого дома и заставил снять деньги с карты в банкомате.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге
Китай ввел санкции против США в ответ на принятие американскими властями законов по ситуации в Гонконге.
Политика
На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
Армия и оружие
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан в Минобороны
Как рассказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, первый вертолет уже находится в опытной эксплуатации, второй Ми-38Т планируется передать в распоряжение Минобороны до конца года.
Технологии
Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года
Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что жизнь ее сына находится в опасности
Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V Фариса, «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, написала заявление в полицию из-за угроз ее годовалому сыну Леону.
Общество
ВЦИОМ: половина россиян испугалась за свое будущее
Россияне с беспокойством думают о своем будущем, хотя нынешнюю ситуацию в стране большинство из них оценивают положительно.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Политика
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.