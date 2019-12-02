На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

Единоборства Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.

Политика Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.

Происшествия В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.

Политика Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.

Общество Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.

Общество Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.

Происшествия В Белгороде начали проверку после драки между школьником и учителем СК начал доследственную проверку после конфликта между учителем и учеником на уроке информатики в одной из школ Белгорода, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Шоу-бизнес Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак В настоящее время телеведущая активно занимается обустройством еще одного загородного дома, который находится в пешей доступности от таунхауса, где она сейчас живет с матерью и сыном Платоном.

Происшествия Дело возбудили после жестокого избиения педиатра в Лесосибирске В Лесосибирске (Красноярский край) задержан мужчина, который напал на педиатра в подъезде жилого дома и заставил снять деньги с карты в банкомате.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Армия и оружие Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан в Минобороны Как рассказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, первый вертолет уже находится в опытной эксплуатации, второй Ми-38Т планируется передать в распоряжение Минобороны до конца года.

Технологии Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.

Общество ВЦИОМ: половина россиян испугалась за свое будущее Россияне с беспокойством думают о своем будущем, хотя нынешнюю ситуацию в стране большинство из них оценивают положительно.