Футбол
АБННа матч Россия-Бельгия продали все билеты
Матч сборных России и Бельгии в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020 пройдет при заполненных трибунах. Все билеты на матч проданы, сообщает ТАСС. Футбольный матч «Россия – Бельгия» пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:00 16 ноября.
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Все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене" (вместимость - 68 тыс. зрителей), начало - 20:00 мск.ТАСС Спортвчера в 07:46
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Свыше 200 болельщиков поддержат сборную Бельгии по футболу в матче с россиянами
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