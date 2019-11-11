Футбол

АБНАБННа матч Россия-Бельгия продали все билеты

Матч сборных России и Бельгии в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020 пройдет при заполненных трибунах. Все билеты на матч проданы, сообщает ТАСС. Футбольный матч «Россия – Бельгия» пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:00 16 ноября.
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с чего всё началось

Аншлаг ожидается на матче квалификации Евро-2020 Россия - Бельгия в Петербурге

Все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене" (вместимость - 68 тыс. зрителей), начало - 20:00 мск.
ТАСС Спортвчера в 07:46

Подробнее о событии

Все билеты на матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия проданы

Чемпионатвчера в 11:31

Матч сборных России и Бельгии пройдет при аншлаге

Матч ТВвчера в 09:29

На футбольном матче Россия — Бельгия в Петербурге ожидают аншлаг

News.ruвчера в 08:45

Все билеты на матч Россия — Бельгия в квалификации ЧЕ-2020 проданы

Sport24.ruвчера в 09:17

Все билеты на матч Россия — Бельгия в Петербурге проданы

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:26

На матче Россия – Бельгия в Петербурге ожидается аншлаг

Sports.ruвчера в 08:18

Свыше 200 болельщиков поддержат сборную Бельгии по футболу в матче с россиянами

ТАСС Спортвчера в 08:25
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
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Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым

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