Футбол

АБНАБННа матч Россия-Бельгия продали все билеты

Матч сборных России и Бельгии в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020 пройдет при заполненных трибунах. Все билеты на матч проданы, сообщает ТАСС. Футбольный матч «Россия – Бельгия» пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:00 16 ноября.
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с чего всё началось

Аншлаг ожидается на матче квалификации Евро-2020 Россия - Бельгия в Петербурге

Все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене" (вместимость - 68 тыс. зрителей), начало - 20:00 мск.
ТАСС Спортвчера в 07:46

Подробнее о событии

Все билеты на матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия проданы

Чемпионатвчера в 11:31

Свыше 200 болельщиков поддержат сборную Бельгии по футболу в матче с россиянами

ТАСС Спортвчера в 08:25

Все билеты на матч Россия — Бельгия в квалификации ЧЕ-2020 проданы

Sport24.ruвчера в 09:17

На футбольном матче Россия — Бельгия в Петербурге ожидают аншлаг

News.ruвчера в 08:45

Все билеты на матч Россия — Бельгия в Петербурге проданы

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:26

На матче Россия – Бельгия в Петербурге ожидается аншлаг

Sports.ruвчера в 08:18

Матч сборных России и Бельгии пройдет при аншлаге

Матч ТВвчера в 09:29
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:03, Ашберн
Армия и оружие

Израиль нанес удар по командиру группировки «Исламский джихад» в Газе

Армия обороны Израиля нанесла в ночь на вторник удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
ТАСС вчера в 23:45
Футбол

Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:25
Общество

У семьи бывшего прокурора Хакасии нашли таунхаус в Испании

"Эхо Москвы" опубликовало расшифровку расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального про экс-прокурора Хакасии, а ныне прокурора Москвы Дениса Попова.
ИА Хакасия вчера в 22:10
Общество

WhatsApp начал блокировать пользователей навечно

Обладатели первых заблокированных навечно аккаунтов, обратившись в службу техподдержки мессенджера, рассказывают, что в восстановлении доступа в вотсап им отказали, ссылаясь на нарушение правил приложения.
НТР вчера в 23:36
Армия и оружие

Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование в новом районе на границе Сирии и Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Известия вчера в 06:42
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Происшествия

Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки

Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru 10 ноября в 03:28
Единоборства

Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 09 ноября в 17:06
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости 10 ноября в 23:19
Политика

Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в апреле.
Российская газета вчера в 18:52
Политика

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ведомости 00:43
Интернет

YouTube будет блокировать «невыгодных» пользователей

Речь идет о новом пункте соглашения между YouTube и пользователем, согласно которому компания может удалять аккаунт, если в нем нет «коммерческого смысла».
UfacityNews.ru 00:17
Музыка

Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»

iReactor вчера в 02:22
Политика

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС 10 ноября в 20:55
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика

В Госдуме ответили на заявление Помпео о военной помощи Украине

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о военной помощи Украине в очередной раз доказывает, что американцы не останавливаются ни перед какими международными договорённостями, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Комсомольская правда вчера в 15:27
Общество

В Алтайский край 12 ноября приедет Дмитрий Медведев

13 ноября Дмитрий Медведев приедет в село Санниково, где также проведет совещание, во время которого он расскажет о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов.
Московский Комсомолец вчера в 21:52
Экономика

Забайкалье затянуло строительство объектов на 3,5 млрд руб., многие из них брошены — КСП

Контрольно-счётная палата Забайкальского края выявила не завершённых на 1 января 2019 года объектов в регионе на 3,5 миллиарда рублей; многие из них брошены.
Чита.Ру вчера в 23:43
Энергетика

Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Гаджеты

ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал

Фактически любой совместимый смартфон превращается в POS-терминал без необходимости использования дополнительных устройств, таких как MPOS или внешних модулей.
Privet-Rostov.ru 09 ноября в 01:04
Политика

Турция начала депортацию террористов ИГ

Власти Турции начали процедуру депортации захваченных ранее боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ, имеющих гражданство США и Германии, заявил пресс-секретарь МВД страны Исмаил Чатаклы.
Rambler News Service вчера в 04:05
Происшествия

Обвиняемый во взятках экс-глава ЦСКА попытался сбежать из-под стражи

По словам следователя, 30 октября экс-начальник Главного управления воспитательной работы ВС РФ (ГУРЛС) и бывший глава ЦСКА Барышев пытался сбежать из следственного изолятора, в котором должен был находиться до 14 ноября.
Известия вчера в 10:22
Общество

В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков

В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Авто

Названы цены на новую Lada Vesta с вариатором

11 ноября российский автогигант озвучил стоимость седана и универсала в новой версии, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Газета DAILY вчера в 12:53
Политика

Министр обороны Боливии ушёл в отставку

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета сообщил об уходе со своего поста на фоне массовых акций протеста и столкновений манифестантов с военнослужащими.
Life.ru 00:59
Политика

«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28
Здоровье

Количество привитых от гриппа россиян выросло до 55,2 млн

Число россиян, которые сделали прививку от гриппа увеличилось на 3 млн человек.
Аргументы и Факты 00:51
Здоровье

Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 10 ноября в 20:50
Политика

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 10 ноября в 15:00
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