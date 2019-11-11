Все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене" (вместимость - 68 тыс. зрителей), начало - 20:00 мск.

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16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.

На матч Россия-Бельгия проданы все билеты

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