Футбол
Online47.ruНа матч Россия-Бельгия проданы все билеты
16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
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Все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене" (вместимость - 68 тыс. зрителей), начало - 20:00 мск.ТАСС Спорт07:46
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