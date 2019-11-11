Футбол

Online47.ruOnline47.ruНа матч Россия-Бельгия проданы все билеты

16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч "Россия – Бельгия". Начало встречи назначено на 20:00.
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Аншлаг ожидается на матче квалификации Евро-2020 Россия - Бельгия в Петербурге

Все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии в Санкт-Петербурге проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене" (вместимость - 68 тыс. зрителей), начало - 20:00 мск.
ТАСС Спорт07:46

Подробнее о событии

Все билеты на матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия проданы

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Свыше 200 болельщиков поддержат сборную Бельгии по футболу в матче с россиянами

ТАСС Спорт08:25

Все билеты на матч Россия — Бельгия в квалификации ЧЕ-2020 проданы

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РИА Новости09:00

Все билеты на матч Россия — Бельгия в Петербурге проданы

Телеканал Санкт-Петербург08:26

На матче Россия – Бельгия в Петербурге ожидается аншлаг

Sports.ru08:18

Матч сборных России и Бельгии пройдет при аншлаге

Матч ТВ09:29
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