Футбол
Sports.ruНа матч Россия – Шотландия в «Лужниках» продано более 45 тысяч билетов
На матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Шотландии продано более 45 тысяч билетов.
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Более 45 тыс. билетов продано на отборочный матч ЧЕ-2020 по футболу Россия - Шотландия
ТАСС Спорт07 октября в 08:32
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