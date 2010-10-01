На матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Шотландии продано более 45 тысяч билетов.

На матч Россия – Шотландия в «Лужниках» продано более 45 тысяч билетов

Экономика Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.

Гаджеты «Яндекс» вывел на рынок мини-«Яндекс.Станцию» с управлением жестами "Яндекс" представил очередное устройство - "Яндекс.Станцию" в формате мини со встроенным голосовым помощником "Алиса", передал корреспондент "Интерфакса" с презентации.

Происшествия В Германии разбился истребитель F-16 ВВС США В Германии потерпел аварию истребитель F-16. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.

Политика Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов "Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.

Общество В Black Star прокомментировали победу над L’One в суде Рэпер Леван Горозия (L’One) может договориться с лейблом Black Star, которому проиграл ранее в суде.

Экономика Граждане РФ стали реже брать кредиты в МФО В России в июне-августе 2019 года количество выданных кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Футбол Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью Полузащитник Александр Головин в чемпионате Франции чередует эффектные матчи с красными карточками, тренер Леонид Слуцкий вывел «Витесс» в лидеры чемпионата Голландии, а вратарь Иван Злобин дебютировал в основном составе лиссабонской «Бенфики».

Шоу-бизнес Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Политика Против Порошенко завели новое дело Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".

Авто Mercedes-Maybach GLS замечен во время тестов Как и Mercedes-Maybach S-Class, ультра-люкс GLS отличается уникальной решеткой с вертикальными планками.

Общество Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.