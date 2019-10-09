Футбол
Реальное времяНа матч Россия — Шотландия в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов
Российский футбольный союз сообщил о повышенном интересе российских болельщиков к предстоящему матчу отборочного раунда чемпионата Европы по футболу, который пройдет в "Лужниках". Так, на данный момент на игру между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов.
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Более 45 тыс. билетов продано на футбольный матч Россия - Шотландия
Аргументы и Факты07 октября в 10:45
Более 45 тыс. билетов продано на отборочный матч ЧЕ-2020 по футболу Россия - Шотландия
ТАСС Спорт07 октября в 08:32
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