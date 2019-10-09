Российский футбольный союз сообщил о повышенном интересе российских болельщиков к предстоящему матчу отборочного раунда чемпионата Европы по футболу, который пройдет в "Лужниках". Так, на данный момент на игру между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов.

На матч Россия — Шотландия в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов

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