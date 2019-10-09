Российский футбольный союз сообщил о повышенном интересе российских болельщиков к предстоящему матчу отборочного раунда чемпионата Европы по футболу, который пройдет в "Лужниках". Так, на данный момент на игру между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов.

На матч Россия — Шотландия в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов

Политика Трамп: против Турции могут быть применены не только санкции По словам американского лидера Дональда Трампа, против Анкары может быть применен более жесткий ответ, чем экономические санкции.

Интернет Telegram представил правила использования своего криптокошелька 8 октября на официальном сайте Telegram были опубликованы условия использования кошелька Gram.

Происшествия Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.

Политика Минюст признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом Отмечается, что такое решение было принято после проведения "текущего контроля" за деятельностью организации главным управлением Минюста по Москве, в результате которого было обнаружено, что она соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента.

Общество Моника Беллуччи появилась в полупрозрачном боди с глубоким декольте Беллуччи появилась там в элегантном, то в то же время сексуальном наряде.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Политика Встреча Макрона и Меркель пройдет в Париже 13 октября Президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Елисейском дворце в Париже в воскресенье, 13 октября, сообщает Le Figaro.

Происшествия ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.

Происшествия В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.

Футбол Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни «В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.

Общество СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Космос NASA опубликовало 3D-карту Луны Космическое ведомство США на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, которая прежде всего предназначена для художников и создателей компьютерной графики.

Политика Трамп звонил Зеленскому по просьбе главы Минэнерго США, сообщили СМИ Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить в июле своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но сделал это по настоянию главы американского минэнерго Рика Перри, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Политика Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020, заявили в ПА Альянса Украине едва ли удастся достичь к концу 2020 года поставленной цели полностью соответствовать стандартам НАТО, говорится в одном из докладов для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Единоборства 27-летний боец ММА из Узбекистана скончался после боя с россиянином Представитель Узбекистана перенес инсульт и впал в кому, после поединка с российским бойцом Бесланом Исаевым, который состоялся в столице Чеченской республики 4 октября.

Здоровье Названы продукты, которые вымывают кальций из организма Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.

Единоборства Назван соперник Емельяненко в Японии на Bellator Российский боец MMA Федор Емельяненко проведет в конце 2019 года бой с американским спортсменом Куинтоном Джексоном.

Общество Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.

Политика В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

Политика Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Футбол Петр Чех стал игроком хоккейного клуба Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс».