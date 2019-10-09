Российский футбольный союз сообщил о повышенном интересе российских болельщиков к предстоящему матчу отборочного раунда чемпионата Европы по футболу, который пройдет в "Лужниках". Так, на данный момент на игру между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов.

На матч Россия — Шотландия в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.

Армия и оружие В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе «Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

Происшествия Самолет приземлился в Омске из-за умершего пассажира Пассажир скончался на борту самолета, летевшего из Красноярска в Москву. Мужчина почувствовал себя плохо во время полета.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Политика Путин повысил зарплаты себе и Медведеву Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты главы правительства РФ и президента страны.

Общество Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Происшествия СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.

Политика Минюст признал фонд Навального иностранным агентом «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.

Авто Автомобили с пробегом подешевели впервые за год В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.

Шоу-бизнес Семак повторно женился в Италии Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.

Хоккей Кузнецов отличился голом в первом матче после дисквалификации Напомним, игра с "Далласом" стала первой для Кузнецова после 3-матчевой дисквалификации за употребление кокаина.

Культура Мартин и Улицкая стали фаворитами на Нобелевскую премию по литературе Букмекеры включили автора эпопеи "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина и российскую писательницу Людмилу Улицкую в число фаворитов Нобелевской премии по литературе, следует из данных портала Nicer Odds.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".

Экономика Всемирный банк опять понизил прогноз по экономике России Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).

Авто BMW представила новый седан M8 Gran Coupe Компания BMW рассекретила новую модель семейства 8-Series — «заряженный» седан M8 Gran Coupe.

Политика Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.