Футбол

Sports.ruSports.ruНа матч Россия – Шотландия в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов

Россия — Шотландия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
На матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов. Игра пройдет в четверг, 10 октября, на московском стадионе «Лужники».
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