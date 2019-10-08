Футбол
Sports.ruНа матч Россия – Шотландия в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов
На матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов. Игра пройдет в четверг, 10 октября, на московском стадионе «Лужники».
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:12, Вашингтон
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Спорт
WADA получило ответ от России по данным московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило ответ от российской стороны относительно несоответствий в базе данных московской лаборатории.
REGNUM 03:02
Финансы
Курс доллара вырос до 64,72 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 копейки и составил 64,72 рубля.
ТАСС 07 октября в 03:08
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Технологии
Сроки блокировки Telegram обозначили в Роскомнадзоре
Решение о блокировки Telegram было принято еще в 2018 году, причиной стал отказ выдачи ключей шифрования ФСБ.
ГЛАС.RU вчера в 15:44
Политика
Против Порошенко завели новое дело
Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Известия 04:19
Наука
Создан новый источник терагерцевого излучения
Сотрудники Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова создали источник терагерцевого излучения на джозефсоновском контакте.
Индикатор вчера в 09:16
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Здоровье
Какая ягода может снизить артериальное давление, рассказали медики
Медики рассказали, что снизить артериальное давление может такая ягода, как финики.
Пишет Омск вчера в 09:34
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
Национальная служба новостей вчера в 06:13
Футбол
«Ювентус» предложит за Погба в январе двоих игроков
«Ювентус» предпримет новую попытку вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в январе 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Чемпионат 04:20
Интернет
Twitter случайно передал данные пользователей рекламщикам
Как выяснилось, Twitter случайно передал данные пользователей рекламщикам.
Astera 04:56
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии
Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Происшествия
СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках
Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Известия 07 октября в 22:14
Экономика
Россияне стали меньше брать займы до зарплаты
Микрофинансовые организации (МФО) в июне-августе выдали россиянам 4,27 млн займов против 4,66 млн в июне-августе прошлого года, при этом сокращение произошло за счет займов до зарплаты, отмечено в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Вести.Финанс 02:43
Кино
Киновселенную «Матрицы» расширят двумя новыми картинами
Компания Warner Bros занимается разработкой двух фильмов по киновселенной «Матрицы». Об этом сценарист Зак Пенн написал в Twitter.
Телеканал 360° 06 октября в 21:32
Космос
Роскосмос замаскирует свои космические аппараты от спутников-шпионов
Российские конструкторы космических аппаратов создали новый спутник, способный маскироваться при приближении к нему иностранного спутника-шпиона.
Военное обозрение 01:52
Общество
Медик рассказал, как бороться с осенней хандрой
Утренние упражнения, зеленый чай и ароматические масла помогут побороть осеннюю хандру и сонливость, рассказал Агентству городских новостей "Москва" главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
РИА Новости 02:56
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39