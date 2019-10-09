Футбол

Sports.ruSports.ruНа матч Россия – Шотландия в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов

Россия — Шотландия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
На матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов. Игра пройдет в четверг, 10 октября, на московском стадионе «Лужники».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На матч Россия — Шотландия реализовано почти 60 тысяч билетов

Спорт-Экспресс03:09

На матч Россия – Шотландия в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов

Sports.ru04:45

На матч Россия — Шотландия продано 60 тысяч билетов

Sportbox.RU03:27

На матч Россия — Шотландия продано 60 тысяч билетов

Soccer.ru05:55

Сборную России в «Лужниках» поддержат не менее 45 тысяч болельщиков

News.ru07 октября в 11:40

Более 45 тыс. билетов продано на футбольный матч Россия - Шотландия

Аргументы и Факты07 октября в 10:45

Более 45 тыс. билетов продано на отборочный матч ЧЕ-2020 по футболу Россия - Шотландия

ТАСС Спорт07 октября в 08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:30, Вашингтон
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Шоу-бизнес

Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец

Очевидец выписки звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк из московской клиники рассказал, как она сейчас выглядит.
Газета.Ru 03:31
Авто

Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Ожидается, что официальная презентация следующей генерации Mitsubishi Outlander состоится уже через несколько месяцев.
SpeedMe 02:50
Авто

Nissan отзовет в России более 160 тысяч автомобилей

Красная весна 10:52
Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Экономика

Всемирный банк дал прогноз по темпам развития мировой экономики

Как пишет RT, замедление роста экономического развития составит порядка 2,5%. Ухудшение показателей также ожидается в еврозоне, США и Китае.
МедиаКорСеть 12:40
Происшествия

Стрельба в немецком Галле попала на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Финансы

ВТБ отказался от приема вкладов в евро

ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли "Авангард", Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
РБК вчера в 04:47
Гаджеты

Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году

Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
The GEEK 05:49
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Общество

Сенаторы хотят блокировать электронную почту и мессенджеры россиян

Члены Совета Федерации внесли 8 октября на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, который наделит государство правом блокировать электронные адреса и мессенджеры, распространяющие запрещенную информацию.
Евразия Daily вчера в 16:03
Армия и оружие

В ДНР заявили о срыве Киевом плана-графика по разведению сил

RT на русском 09:05
Экономика

Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 07:15
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
Культура

Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу, в котором не будет мата

Кстати, Гарик Мартиросян отдельно отмечает, что зритель не услышит мата со сцены, потому что у него уже достаточно солидный возраст, чтобы использоваться подобную лексику, а также большой словарный запас, которого хватит, чтобы выразить свои эмоции, не прибегая к нецензурным выражениям и брани.
ГлобалМСК.ру 06:13
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит военную операцию Турции в Сирии

Совет Безопасности ООН обсудит в четверг за закрытыми дверями военную операцию Турции на северо-востоке Сирии против курдов, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатов.
Коммерсантъ 12:31
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Политика

Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании

ФедералПресс 06:29
Гаджеты

Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора

Телеканал 360° 04:22
Наука

Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена учёным Джону Гуденафу, Стенли Уиттингему и Акире Ёсино.
REGNUM 06:07
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Политика

Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 11:12
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Известия 02:39
Политика

ВСУ пропустили радикалов к району разведения войск в Донбассе

REGNUM 10:10
Общество

Московская полиция подала иски к оппозиции на 18 млн рублей

Росбалт вчера в 01:44
Армия и оружие

National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару

До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение 06:37
Политика

Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом

Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК 11:01
Шоу-бизнес

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное