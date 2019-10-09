Футбол
Sports.ruНа матч Россия – Шотландия в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов
На матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов. Игра пройдет в четверг, 10 октября, на московском стадионе «Лужники».
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Более 45 тыс. билетов продано на футбольный матч Россия - Шотландия
Аргументы и Факты07 октября в 10:45
Более 45 тыс. билетов продано на отборочный матч ЧЕ-2020 по футболу Россия - Шотландия
ТАСС Спорт07 октября в 08:32
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