На матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Шотландии продано почти 60 тысяч билетов. Игра пройдет в четверг, 10 октября, на московском стадионе «Лужники».

На матч Россия – Шотландия в «Лужниках» продано почти 60 тысяч билетов

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