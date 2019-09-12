Футбол

Вести.RuВести.RuНа матч «Спартака» не пойду. Массимо Каррера прилетел в Москву

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прилетел в Москву из Бергамо в компании жены Пинни. Итальянский специалист прибыл в столицу России в качестве гостя церемонии вручения наград премии Football Heroes.
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В 12:00 начнется прямой эфир с Каррерой

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
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