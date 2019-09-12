Футбол
Вести.RuНа матч «Спартака» не пойду. Массимо Каррера прилетел в Москву
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прилетел в Москву из Бергамо в компании жены Пинни. Итальянский специалист прибыл в столицу России в качестве гостя церемонии вручения наград премии Football Heroes.
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Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Общество
Кодзима опубликовал видео с брифингом из Death Stranding в качестве 4K
Геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал новый трейлер предстоящей игры Death Stranding в разрешении 4K.
REGNUM 01:51
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Здоровье
Врач назвала первый признак болезни легких
Волгоградская правда 01:18
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Шоу-бизнес
Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть
Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс вчера в 17:50
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Экономика
Google заплатит около 1 млрд евро для урегулирования претензий Франции
Американская корпорация Google заплатит в общей сложности 965 млн евро для урегулирования налоговых претензий французских властей, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 11:14
Происшествия
В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу
Тверской суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:02
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ 11:14
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 10 сентября в 13:42
Шоу-бизнес
Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги
Анна Семенович, Стас Костюшкин, Ольга Кабо: звезды вспоминают первую любовь. А пока Анна много путешествует и строит карьеру певицы.
StarHit.ru 10 сентября в 17:30
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Футбол
УЕФА определился с названием для третьего еврокубка
Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.
Sport24.ru вчера в 11:04
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Шоу-бизнес
Почему Сати Казанова переезжает из России в Италию
36-летняя певица Сати Казанова заявила о желании переехать на родину мужа — итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
WMJ.ru 11:20
Шоу-бизнес
Григорий Лепс снова начал пить алкоголь после года воздержания
Музыканта Григория Лепса заподозрили в употреблении алкоголя после года отказа от спиртного.
Дни24 вчера в 04:24