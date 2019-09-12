Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прилетел в Москву из Бергамо в компании жены Пинни. Итальянский специалист прибыл в столицу России в качестве гостя церемонии вручения наград премии Football Heroes.

На матч «Спартака» не пойду. Массимо Каррера прилетел в Москву

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