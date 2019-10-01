Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUНа матч между сборными России и Шотландии продано 45 тысяч билетов

Россия — Шотландия
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
На матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии продано более 45 тысяч билетов.
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