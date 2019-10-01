Футбол
Sportbox.RUНа матч между сборными России и Шотландии продано 45 тысяч билетов
На матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии продано более 45 тысяч билетов.
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Более 45 тыс. билетов продано на отборочный матч ЧЕ-2020 по футболу Россия - Шотландия
ТАСС Спорт07 октября в 08:32
Более 45 тыс. билетов продано на футбольный матч Россия - Шотландия
Аргументы и Факты07 октября в 10:45
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