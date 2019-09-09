Футбол
Bookmaker-ratings.ruНа матчах Евро-2020 в Петербурге будут продавать пиво
На стадионе в Санкт-Петербурге во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 будут продавать пиво, заявил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Он отметил, что продажа пива во время турнира является обязательством для организатора.
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На стадионе в Петербурге во время матчей Евро-2020 будут продавать пиво
Телеканал Санкт-Петербург09 сентября в 05:59
Стало известно, будут ли продавать пиво на матчах Евро-2020 в Петербурге
Невские Новости09 сентября в 06:03
На матчах чемпионата Европы по футболу 2020 в Санкт-Петербурге болельщики смогут пить алкоголь
КП - Санкт-Петербург09 сентября в 08:48
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