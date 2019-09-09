На стадионе в Санкт-Петербурге во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 будут продавать пиво, заявил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Он отметил, что продажа пива во время турнира является обязательством для организатора.

На матчах Евро-2020 в Петербурге будут продавать пиво

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