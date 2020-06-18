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63.ruНа матче «Крыльев Советов» с «Ахматом» урезали число зрителей
Встречу «Крыльев» и «Ахмата», как и все матчи 23-го тура Премьер-лиги, посвятят врачам. После 22 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 15-е место из 16 возможных и находятся в «зоне вылета». Одной из причин этого стало поражение от спортсменов из Тамбова.
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Первый удар по мячу в матче «Крылья Советов» — «Ахмат» сделает главврач самарской больницы
Sport24.ruвчера в 12:20
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