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63.ru63.ruНа матче «Крыльев Советов» с «Ахматом» урезали число зрителей

Встречу «Крыльев» и «Ахмата», как и все матчи 23-го тура Премьер-лиги, посвятят врачам. После 22 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 15-е место из 16 возможных и находятся в «зоне вылета». Одной из причин этого стало поражение от спортсменов из Тамбова.
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Первый матч РПЛ после паузы посетит 4231 зритель

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300 врачей посетят матч «Крылья Советов» — «Ахмат»

Матч ТВвчера в 12:30

«Крылья Советов» — «Ахмат»: видеотрансляция матча премьер-лиги

Спорт-Экспресс02:30

На матч «Крыльев Советов» с «Ахматом» отменили продажу билетов

63.ru01:38

300 врачей посетят матч «Крылья Советов» – «Ахмат»

Soccer.ruвчера в 12:48

Матч «Ахмат» - «Крылья Советов» состоится сегодня в Самаре

Телекомпания Грозный06:00

Первый удар по мячу в матче «Крылья Советов» — «Ахмат» сделает главврач самарской больницы

Sport24.ruвчера в 12:20
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«Крылья Советов» и «Ахмат» назвали составы на матч РПЛ

Названы составы команд на матч 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат". Игра станет первой после возобновления чемпионата России.
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Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
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Футбольный клуб «Сочи» в своем Instagram-аккаунте поиздевался над игроками «Ростова» в преддверии очной встречи команд в 23-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Итоги клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса Covid-19 стали научным прорывом, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
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Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне

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