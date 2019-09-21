РПЛ

78.ru78.ruНа матче «Зенита» и «Рубина» ожидается до 45 тысяч болельщиков

Зенит — Рубин
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
На матче 10 тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» в Петербурге ожидается до 45 тысяч болельщиков, из которых до 100 человек поддержат гостей.
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