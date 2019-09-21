РПЛ
78.ruНа матче «Зенита» и «Рубина» ожидается до 45 тысяч болельщиков
На матче 10 тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» в Петербурге ожидается до 45 тысяч болельщиков, из которых до 100 человек поддержат гостей.
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Усик готовится к дебюту в тяжелом весе вместе с Ковалевым
ProstoProSport 06:53
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19
Происшествия
Автомобиль протаранил толпу протестующих в Одессе
Аргументы недели 07:58
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
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Подкармливавшая Роналду в детстве женщина ответила на его призыв
Lenta.ru вчера в 07:33
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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Общество
Ирина Шейк стала участницей модного показа от Moschino в Милане
На днях в Милане состоялся модный показ, в котором приняла участие Ирина Шейк. Темой дефиле дома Moschino стали работы Пабло Пикассо.
Дни24 вчера в 12:25
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на полицейского в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 05:52
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца года.
Профиль вчера в 08:29
Экономика
Как осваивает бюджет Северной Осетии глава региона Вячеслав Битаров
Летом 2019 года Северную Осетию посетил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
Восток-Медиа 05:17
Политика
Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область
Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область.
1743.ru 19 сентября в 23:02
Происшествия
В Азовском море обнаружили пропавший катер
Катер, который пропал в Азовском море, обнаружен, находившиеся на борту люди не пострадали, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота.
ТАСС 01:27
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Игры
Стартовала продажа Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite: Легкая консоль Nintendo Switch Lite со встроенными контроллерами специально создана для игры в портативном режиме и представлена в трех цветах: желтый, серый и бирюзовый.
Srnsk вчера в 14:10
Происшествия
Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Политика
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Общество
В Москве открывается фестиваль «Круг света»
В Москве сегодня вечером стартует международный фестиваль "Круг света".
ТВ Центр вчера в 04:57
Футбол
ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»
Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала свое лицо, пораженное кожной болезнью
Ким Кардашьян не побоялась показать свое лицо, пораженное псориазом — хроническим, неинфекционным заболеванием.
Пятый канал 01:25
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM вчера в 17:56
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33