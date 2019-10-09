Лига чемпионов
Sportbox.RUНа матче «Зенита» в Лейпциге ожидается аншлаг
На матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и российским «Зенитом» ожидаются полные трибуны.
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Вернер против Дзюбы. «РБ Лейпциг» - «Зенит». Лига чемпионов. Группа G, 3-й тур
Спорт уик-эндвчера в 23:50
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