Лига чемпионов
Sportbox.RU«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков
Около 1500 болельщиков «Зенита» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко.
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Вернер против Дзюбы. «РБ Лейпциг» - «Зенит». Лига чемпионов. Группа G, 3-й тур
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