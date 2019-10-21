Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RU«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков

Около 1500 болельщиков «Зенита» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко.
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